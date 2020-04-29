فيديو.. فنانة كويتية ترد على اتهامها بسرقة تبرعات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ردت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، بأحد البرامج على ما تداوله بعض النشطاء، حول قيامها بجمع تبرعات للمتضررين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ولم تقم بتوزيعها.

وقالت "هيا: "والله الكريم أنا بساعد الناس من حسابي الخاص، واللي محتاج يبعتلي وأنا أبعت لهم أرقام الناس ولما يتأكدوا إنه محتاج يعطوه".

وتابعت: "قبل كام يوم، ناس قاعدة تقول إني جاتلي فلوس ولميت من فنانين، وأنا آخد الفلوس، والله العظيم أدفع من مالي الحر، وأنا من كام يوم الصبح أطلع وأدق البيبان ونعطي للناس، ما حدا أعطاني شي".

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وأوضحت أن هناك من هاجمها، وقالت إنهم "ليسوا منا ولا علينا، وأنا تجيني رسايل ومكالمات لناس يطلبون المساعدة.

وكان البعض قد هاجم الفنانة الكوميدية هيا الشعيبي، واتهمها بالاستيلاء على أموال التبرع، لتخرج وتنفي الأمر.