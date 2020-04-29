مهرجان دبي السينمائي ينعى عرفان خان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى مهرجان دبي السينمائي الدولي، الفنان الهندي عرفان خان، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، بعد صراع مع مرض سرطان الغدد الصماء.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان، عبر موقع تويتر، صورة للنجم الراحل، وعلقت: "بعض النجوم يرحلون، لكنهم باقون بما قدموه من فن وعطاء وإبداع، وداها عرفان خان".

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وتابعت: "فنان من طراز نادر، ستظل أعمالك باقية في قلوب عشاق الفن، في كل مكان".

ورحل النجم الهندي عرفان خان، عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان الغدد الصماء، وهو مرض نادر يصيب الخلايا التي تفرز الهرمونات في مجرى الدم.