تراند اليوم : الموت يفجع الفنان "أحمد فهمي"



توفي خال الممثل المصري، أحمد فهمي، الأربعاء، والذي رثاه بعبارات مؤثرة، قائلاً إنه كان له أفضال كثيرة عليه.

ونشر فهمي صورة لخاله الراحل، عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "خالي أحمد العطار فى ذمة الله.. الراجل دا ليه فضل كبير جدا عليا.. عمره ما استخسر فيا حاجة سواء كان معاه أو معهوش.. مش لازم لما تموت تسيب لولادك فلوس كتير.. بس ممكن تسيبلهم مواقف حلوة كتير مع ناس ومعاملات تخلى الناس دى كلها سند ليهم بعد ما أنت تمشى... الله يرحمك يا خالي".

ويشارك فهمي في السباق الرمضاني 2020، من خلال المسلسل الكوميدي "رجالة البيت" الذي يشارك في بطولته الفنان أكرم حسني وويزو وبيومي فؤاد وعارفة عبد الرسول.

شاهد نعي أحمد فهمي