تراند اليوم : بيان مفاجئ من "mbc" عن وقف برنامج "رامز مجنون رسمي"



بعد حالة الجدل التي أثارها برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال عبر شاشة "mbc"، والتي دفعت البعض إلى تقديم بلاغات للنائب العام لوقف البرنامج واعتراض مستشفى الصحة النفسية عليه، أصدرت القناة بيانًا توضح فيه حقيقة نيتها وقف البرنامج.

وقال المتحدث الرسمى لقناة mbc مازن حايك: "لا نية لوقف البرنامج وأنه يعرض على شاشات 5 قنوات ويحقق أعلى نسبة مشاهدة".

وأضاف مازن قائلا : "البرنامج حقق خلال أول يومين فقط من بدء العرض 120 مليون مشاهدة على المنصات المختلفة.

وكان مصدر في "مجموعة MBC"، أكد أنَّ برنامج "رامز مجنون رسمي" من إنتاج شركة مسجلة رسمياً وقانونياً في دولة الإمارات، وتمّ تصويره في مدينة دبي.

وأضاف أنَّ هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالمياً ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج "رامز "في كل موسم، بدليل أنَّ الحلقتين الأولى والثانية من "رامز مجنون رسمي" لهذا الموسم حظيتا بنسب مُشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وقد تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.

وأوضح المصدر أنَّ حلقات البرنامج لا تُبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المُتبادلة.

واختتم في بيان للقناة :" وتجدّد MBC احترامها وتقديرها لجمهورها في كل مكان، مع التزامها الدائم توفير محتوى ترفيهي عائلي مميّز وفريد، يلبّي أذواق جمهور الملايين، في كل الظروف والأوقات، خلال رمضان وخارجه".