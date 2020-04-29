فن ومشاهير

الخميس.. أمسية روحانية للأوبرا على قناة يوتيوب الثقافة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أمسية روحانية من إنتاج دار الأوبرا المصرية تعرضها وزارة الثقافة فى العاشرة مساء الخميس 30 أبريل على قناتها باليوتيوب، وتأتى ضمن أجندة الفعاليات الرقمية خلال شهر رمضان المعظم.

 

وتجمع اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو شريف محيى

Advertisements
الدين مع فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى وتضم صياغة موسيقية لنخبة من المؤلفات الدينية من اعداد الدكتور جمال سلامة ويحييها كل من تغريد ، أجفان ، آيات فاروق ، هويدا صلاح ، سوما ، ريهام عبد الحكيم ، مى فاروق ، محسن فاروق وعبد الله الرويشد .

 

وفى التاسعة والنصف تذاع محاضرة من ورشة إبدأ حلمك، يسبقها فى الخامسة مساء حلقة جديدة من فوازير سينما مصر .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخميس.. أمسية روحانية للأوبرا على قناة يوتيوب الثقافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا