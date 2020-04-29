الخميس.. أمسية روحانية للأوبرا على قناة يوتيوب الثقافة

أمسية روحانية من إنتاج دار الأوبرا المصرية تعرضها وزارة الثقافة فى العاشرة مساء الخميس 30 أبريل على قناتها باليوتيوب، وتأتى ضمن أجندة الفعاليات الرقمية خلال شهر رمضان المعظم.

وتجمع اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو شريف محيى

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الدين مع فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى وتضم صياغة موسيقية لنخبة من المؤلفات الدينية من اعداد الدكتور جمال سلامة ويحييها كل من تغريد ، أجفان ، آيات فاروق ، هويدا صلاح ، سوما ، ريهام عبد الحكيم ، مى فاروق ، محسن فاروق وعبد الله الرويشد .

وفى التاسعة والنصف تذاع محاضرة من ورشة إبدأ حلمك، يسبقها فى الخامسة مساء حلقة جديدة من فوازير سينما مصر .