الخميس.. أمسية روحانية للأوبرا على قناة يوتيوب الثقافة

أمسية روحانية من إنتاج دار الأوبرا المصرية تعرضها وزارة الثقافة فى العاشرة مساء الخميس 30 أبريل على قناتها باليوتيوب، وتأتى ضمن أجندة الفعاليات الرقمية خلال شهر رمضان المعظم.
وتجمع اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو شريف محيى
وفى التاسعة والنصف تذاع محاضرة من ورشة إبدأ حلمك، يسبقها فى الخامسة مساء حلقة جديدة من فوازير سينما مصر .
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