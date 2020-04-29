آمال ماهر تقترب من 200 ألف مشاهدة بأغنية "اللي قادرة" على يوتيوب

اقتربت اغنية "اللي قادرة" للفنانة آمال ماهر من حاجز الـ 200 ألف مشاهدة، وذلك بعد يوم واحد من طرحها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
الأغنية من كلمات:نادر عبد الله،ألحانوتوزيع:خالد عز، وتتضمن الأغنية أحداث مسلسل "ليه لأ" المقرر عرضه خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى حصولها على المركز السادس في صدارة المشاهدات على "يوتيوب".
المسلسل من بطولة"شيرين، هالة صدقي،ميرنا خيل، هاني عادل، عمر السعيد، محسن محيي الدين، من تاليف مريم نعوم، إخراج:مريم أبو عوف، وتدور فكرته في إطار إجتماعي حول الفرق الفكري بين جيل الآباء والأبناء، والقضايا المجتمعية التي تشكل خلافاً بينهما.
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