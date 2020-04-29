تعرف علي ضيوف حلقة اليوم من برنامج "خلي بالك من فيفي" على MBC مصر

في حلقة جديدة مميزة من حلقات البرنامج الكوميدي "خلي بالك من فيفي"، تستقبل الفنانة فيفي عبده، النجمة غادة عادل والمُذيعة إنجي علي، في حلقة "الليلة" التي تُعرض على "MBC مصر" في تمام الحادية

عشر والنصف مساءً، وتُعاد الساعةً الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.

برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي

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عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مضحكة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.

يُعرض برنامج "خلي بالك من فيفي" على قناة "MBC مصر" الساعة 11:30 مساءً خلال شهر رمضان.