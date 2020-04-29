خمنوا من هي هذه الطفلة التي اصبحت نجمة؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة ​منة فضالي​ من طفولتها وهي كانت قد نشرتها سابقا،عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّقت وقتها فضالي بطريقة طريفة على الصورة قائلة: "من غير تريقه احم احم د انا و انا صغيره"، في اشارة منها الى عدم السخرية على شكلها.

الجدير ذكره ان منة فضالي كانت قد كشفت مؤخرا أنها تعرّضت لإصابة خطيرة، أثناء تصوير مسلسل "بنت القبايل"، وقالت إنه أثناء تصوير أحد المشاهد في العمل تسلّقت أحد الجبال، و لكن الإرهاق تسبب في سقوطها، وتم نقلها إلى المستشفى، وتبين أن إصابتها خطيرة

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