لن تصدقوا أن هذا الرجل كان أحد نجوم مسلسل Friends!!

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً كانت نشرتها مجلة The Sun البريطانية، لأحد نجوم مسلسل Friends الشهير، مشيرةً إلى أنه أصبح في عمره الـ50.

وأعرب المتابعون عن صدمتهم بسبب إطلالة الممثل الأميركي ​ماثيو بيري​ في هذه الصور، ورأى هؤلاء أن تغييراً كبيراً طرأ على شكله وأنه فقد وسامته واكتسب الكثير من الوزن. وبدا أن الصور التقطت له خفية وهو يسير في أحد شوارع نيويورك بملابس عادية وشعر رمادي اللون.

ويذكر أن العمل الذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة جداً جمع عدداً من النجوم هم، إلى جانب بيري بشخصية تشاندلر بينغ، كلاً من ديفيد شويمر بدور روس غيلر وكورتني كوكس بدور مونيكا غيلر وجينيفر أنيستون بشخصية راتشيل غرين ومات ليبلانك بدور جوي تريبياني وليزا كودرو بشخصية فيبي بوفيه.



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