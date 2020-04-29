خاص الفن – ليليا الأطرش: هذا عمري الحقيقي

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​ليليا الأطرش​ لموقع "الفن" أنها لا ترى مشكلة في الكشف عن عمرها، مبدية استغرابها ممن يتعمدن إخفاء عمرهن الحقيقي، وكأنه سر دفين.

وقالت إنها مواليد عام 1981 أي أنها وصلت إلى عمر 39 عاماً، قضت أكثر من نصفها في عالم التمثيل.

درامياً، تحضر ليليا في عمل واحد صور العام الماضي هو "حركات بنات" حيث تؤدي شخصية "سارة"، وقد أبدت غضبها بسبب ترتيب الأسماء في شارة العمل في لقاء تلفزيوني فقالت: "لا أهتم من قبل ومن بعد، عندي بصمتي وتاريخي واسمي يشهد لي، فقط الإزعاج هو الإخلال بالشروط والاتفاق، فوجئت بشيء ثاني تماماً، أعتقد من أخلاقيات المهنة عدم الإخلال بأي شرط".