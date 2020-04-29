مي العيدان تكشف عن صورة زوجة رامز جلال

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ هجومها وإنتقادها للممثل المصري ​رامز جلال​ بسبب برنامج المقالب الذي يقدمه حالياً في رمضان بعنوان "رامز مجنون رسمي"، إذ قامت بنشر صورة قديمة ونادرة له مع زوجته وعلّقت بالقول:"صورة زوجة رامز جلال . . ما ادري ليش احس حياتها معاه فيلم رعب".

ومن المعروف أن جلال يبعد عائلته عن الإعلام، مع الإشارة إلى ان هذه الصورة كانت إنتشرت سابقاً لرامز دون التأكد إن كانت فعلاً من معه هي زوجته.

وكانت إنتقدت العيدان إطلالة الممثلة المصرية ياسمين صبري في البرنامج، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للأخيرة، وعلّقت عليها بالقول:"ياسمين صبري قبضت مليونين دولار مقابل تتهزء و ينمسح بكرامتها الارض مع رامز . . شكل بوهشيمه مو مكفيها"، ليعود وينفي موقعنا تقاضي صبري هذا المبلغ، بل هو المبلغ الذي يتقاضاه جلال عن مجمل البرنامج.

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