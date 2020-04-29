خاص الفن - نور اللبنانية : محمد رمضان فنان متميز ومختلف واشتقت للسينما

ميرنا وليد - بيروت - في تصريح خاص لموقع "الفن" وحول ان كانت ترددت في مشاركت الفنان المصري ​محمد رمضان​ في مسلسله الجديد "البرنس" في ظل الحديث عن إثارته للجدل وحملات مقاطعت أعماله، علقت الممثلة ​نور اللبنانية​ بأنها لم تتردد إطلاقا وقالت:"محمد رمضان ممثل متميز وموهوب ومختلف وحينما تشاهدون المسلسل، ستجدون شخصية "رضوان البرنس" التي يقدمها رمضان في العمل مختلفة وجميلة جدًا، وهو قدمها بشكل رائع ومميز.

وبعيدا عن المسلسل وعن غيابها السينمائي بالرغم من أنها قدمت الكثير من البطولات السينمائية تقول نور بانها تفتقد السينما كثيرا وستعود لها بعد انتهاء الازمة الحالية وتقرأ العديد من الأعمال بالفعل.

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