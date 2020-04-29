كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد زاهر لـ"الخليج 365 الفني" :"ردود أفعال الجمهور على "البرنس" ابهرتني.. وأتمنى تقديم شخصية عسكرية تكون قدوة للجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

*محمد رمضان كان يتعامل مع الناس بمنتهى الاحترام والتقدير

*ترتيب الأسماء على التتر لا يشغلني

*أكره الثبات على شخصية واحدة

يعشق الفن ويحرص دائمًا على تقديم الأعمال الهادفة ويبتعد عن تقديم الشخصيات التقليدية و النمطية، كما أنه يسعى جاهدًا لكي يثبت نفسه في كل دور يقدمه،فبرع في تقديم مختلف الأدوار من الأكشن والشر والكوميدية والرومانسية، بالإضافة إلى أنه يفضل الابتعاد لفترات طويلة بدلاً من أن يتواجد في أعمال غير جيدة لكي يظل محافظًا على مكانته في قلوب محبيه، إنه الفنان أحمد زاهر.

وتحدث أحمد زاهر لـ"الخليج 365 الفني" في أمور كثيرة منها مشاركته في مسلسل "البرنس"،وعن سبب تكرار تعاونه مع المخرج محمد سامي،وغيرها من التفاصيل، وإلى نص الحوار:

ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "البرنس"؟

لأسباب عديدة أولها أن الدور مختلفًا عما قدمته من قبل، كما أن السيناريو مكتوبًا بشكل قوي وفي غاية الروعة والجمال كما أنه ممتلئ بالقصص والحواديت والدراما، بالإضافة إلى أن طاقم العمل مشرف وجميع الأبطال المشاركين فيه متميزون، وذلك كان مطمئنًا بأن 99٪ من الأشخاص المتواجدين فيه مُسيطرين في مناطقهم من الأبطال و مديرين التصوير والإنتاج.

ماذا عن كواليس العمل ؟

كواليس العمل كانت رائعة، فهي من أجمل الكواليس التي عشتها في حياتي.

ما سر نجاح المسلسل بهذا الشكل.. من وجهة نظرك؟

أننا كنا نتعامل معًا كأسرة واحدة صحاب وحبايب، كما أن جميع الفنانين ومن بينهم محمد رمضان يتمتعون بقدر كبير من الاحترام والتقدير، ولا أحد فينا كان يتدخل في الورق ولا الحوارات، كنا نقوم بالشغل المطلوب مننا بمنتهى التعاون والحب ،والفضل بعد الله يرجع إلى المخرج محمد سامي لأنه جعلنا نعيش في جو أسري صادق كان يسوده الحب والاحترام.

هل تهتم بمتابعة ردود الأفعال على المسلسل وعلى الشخصية التي تقدمها خلاله؟

بالتأكيد، و ردود الأفعال حول المسلسل أبهرتني فتلقيت العديد من الرسائل والمكالمات لتهنئتي، وانبهرت أيضًا بردود أفعال الجماهير على السوشيال ميديا، الحمد لله هذا فضل وكرم من ربنا لأن كلنا تعبنا وبذلنا مجهود كبير في هذا العمل.

هل يشغلك ترتيب الأسماء على التتر؟

إطلاقًا، فأنا خارج التقييم، لأنني من طلبت بوضع اسمي آخر الأسماء لأن المسلسل يحتوي على العديد من النجوم، ودائمًا الأخير يكون في منطقة لوحده.

ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير؟

لا يوجد مشهد سهلًا، لأن الشخصية صعبة جدًا على الرغم من أنها تبدو عادية وسهلة، لكنها ليست كذلك، وشخصية فتحي التي أقدمها تحمل بداخلها صعوبات كثيرة، والحلقات القادمة تتضمن العديد من المفاجآت.

تتعاون مع المخرج محمد سامي للمرة الخامسة.. فماذا عن كواليس العمل معه؟

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بالفعل تعاونت معه خمس مرات، وأتمنى تكرار تعاوني معه للمرة المليون، فهو من أصدقائي المقربين، كما أنني تعاونت مع مخرجين عظام وقدمت أدوارًا ناجحة وقوية، لكن هناك حالة من الكيميا الغريبة التي تجمعني به لم تحدث مع شخصًا آخر غيره فنحن أصبحنا نفهم بعضنا من أعيننا.

ألم تفكر في تقديمك لشخصية عسكرية تكون أسوة وقدوة لمن يشاهدها؟

بالفعل أتمنى ذلك، فأنا تحت أمر بلدي وجيش بلدي، وذلك شرف أتمنى أن أنول ذلك الشرف وأقدم شخصية عسكرية تكون قدوة ولكن لابد أن تكون هامة مثل "الاختيار" الذي يقوم به صديقي أمير كرارة ومبارك عليه.

ماذا عن المسلسلات التي تهتم بمتابعتها؟

أهتم بمتابعة الفتوة والبرنس والاختيار والنهاية كما أنني شاهدت حلقتين من بـ 100 وش ولعبة النسيان، وسأحاول مشاهدة الأعمال الباقية؛ لأن جميع المسلسلات هذا العام رائعة على الرغم من أزمة فيروس كورونا إلا أنها لم تؤثر على الأعمال، فالموسم الرمضاني هذا العام قوي جدًا وكل مسلسلاً مختلفًا كثيرًا عن الآخر، وهذا أحدث ثقلاً كبيرًا في الصناعة.

ما سر التنوع الكبير في أدوارك كل عام بين الشر والأكشن والكوميدي والرومانسي؟

لأنني أرفض التكرار، وأكره الثبات على شخصية معينة، وأشعر أنني سأكون ضعيفًا إذا تمسكت بشخصية ما، لذلك كل الشخصيات الشريرة التي قدمتها من قبل لا توجد فيها شخصية تشبه الأخرى لا في الشكل ولا طريقة الأداء والكلام، و أفضل تقديم الشخصيات الجديدة التي أتمكن من خلالها أن أظهر بشكل جديد ومختلف عما شاهدني به الجمهور من قبل، كما أن عندما نجحت شخصية "فرج" التي قدمتها في مسلسل "كلام على ورق" عُرض عليّ أن أقدمها في مسلسل كامل لكنني رفضت في اللحظة الأخيرة لكي لا أكرر نفسي، لأن التكرار سيجعلني لا أشعر بالانبهار وأنا أؤديها.

هل هناك شخصية معينة تتمنى تقديمها خلال الأيام القادمة ؟

لا توجد شخصية معينة فقط أتمنى تقديم الشخصيات الجديدة والمبهرة التي لم يحالفني الحظ بتقديمها من قبل.

هل هناك دورًا اعتذرت عنه وندمت بعد ذلك على عدم مشاركتك فيه؟

إطلاقًا، لا أندم على أي اختيار اتخذته حتى وإذا كان غير صحيحًا، لأن كل شئ يحدث معنا في حياتنا يكون بإرادة الله، وأنا أؤمن بما يكتبه الله ليّ، فقط أهتم بالتركيز على الخطوات القادمة.

إذا رجع بك الزمن للخلف.. هل كنت ستختار مهنة فنان؟

بالتأكيد لأنني أعشق الفن، واستمتع كثيرًا وأنا أعمل به، كما أنني من خلال تلك المهنة أتمكن من إدخال البهجة والفرحة على الجمهور.

ما العيب الذي يتواجد في شخصيتك و تتمنى أن تتخلص منه؟

العصبية.

احتفلت منذ يومين بعيد ميلادك.. فما الأمنية اللي تتمنى تحقيقها في عامك الجديد؟

أتمنى أن يحفظ الله جميع الشعوب وأن تنتهي أزمة فيروس كورونا على خير، وأن أنجح أنا وابنتي دائمًا وأن أكون عند حسن ظن الجمهور بيّ.