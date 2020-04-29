تقارير تؤكد حمل جيجي حديد من زين مالك

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت مصادر صحفية مقربة من عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، عن حملها بطفلها الأول من صديقها الفنان البريطاني باكستاني الأصل زين مالك.

وكان موقع “tmz” العالمي المعني بأخبار المشاهير، قد كشف أن جيجي حديد فى الأسبوع الـ 20 من الحمل أى بالشهر الخامس، مؤكدة أنهم لا يعرفون جنس الجنين حتى الآن، لكن كلا من عائلتيهما متحمستان للغاية.

وتابع الموقع أن الزوجين لم يشاركا أخبار الطفل بشكل علني، ويحرصان على الاحتفاظ بتفاصيل طفلهما الصغير، مشيرا إلى أن جيجي حديد كانت تقيم فى مزرعتهما فى بنسلفانيا أثناء الإغلاق بسبب فيروس كورونا، ومن الواضح أن زين هناك أيضًا.

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و كانت النجمة العالمية البالغة من العمر 25 عاما، قد احتفلت مؤخرا، بعيد ميلادها بصور و فيديوهات مع زين و شقيقتها بيلا حديد وعلقت عليها “كان أحلى يوم أحتفل به بميلادي الـ25 مع عائلتي من الحجر الصحي، الذين جعلوه مميز إلى جانب كل الحب الذي شعرت به من جميع أنحاء العالم”.

”شكراً على رسائل المعايدة وأنا سعيدة لإن عائلتي وأصدقائي يتمتعون بالصحة والأمان على الرغم من أنني اشتاق إلى أحبائي.. هذه الأوقات ستجعلنا أكثر امتنانًا ..! لن أنسى أبداً يوم ميلادي الـ25”.

وتابعت جيجى حديد قائلة : لن أنسى أبداً احتفالي بالعام الخامس والعشرين، كان التثبيط فى يوم الحجر الصحى المثالى هو اكتشاف دهشتى من كل شيء، كعكة مصنوعة من كعكة واحدة صنعها بودى فالسترو، ! هذا حلم أصبح حقيقة، لا أصدق أنك صنعت هذه الكعكة من أجلى أثناء إغلاق المخبز، هذا يعنى لى أكثر مما تعلمون.