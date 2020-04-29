رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أعلنت مصادر صحفية يوم الأربعاء 29 أبريل وفاة النجم الهندي عرفان خان، عن عمر يناهز الـ٥٣ عاما في مدينة مومباي الهندية بعد فترة قصيرة من دخوله المستشفى بسبب القولون.

كانت تقارير متداولة قد أفادت أن صحة النجم الراحل قد تدهورت بشدة، وجرى إدخاله الى مستشفى كوكیلابین في مومباي ، ةرأى الفريق الطبي حظر زیارته بسبب فيروس كورونا.

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وقبل أعلان نبأ وفاته، أكد المتحدث باسم خان أن الممثل الهندي الحائز على جوائز عدة موجود في المستشفى يكافح “عدوى القولون”، في وقت سابق، ظهرت أنباء تفيد أن ممثل “ Angrezi Medium ‘’ تم قبوله في وحدة العناية في مستشفى في مومباي.

يعد خان أحد أشهر نجوم السينما في بوليوود، الى جانب أعماله العالمية في الغرب، حيث شارك في العديد من أفلام هوليوود ومنها “المحارب”، و”إنفيرنو” و”ذا جوريسيك بارك”.

عانى عرفان خان مع مرض السرطان وكان قد تلقى رحلة علاج طويلة بدأت عام 2017 بسبب ورم في المخ، وظل بمدينة لندن لعامين، حتى عاد إلى مومباي في يونيو الماضي.