سوناكشي تحير جمهورها بسبب حالتها الاجتماعية

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تقضي الممثلة السينمائية سوناكشي سينها حاليا بعض الوقت في منزلها بسبب الحظر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.

شاركت الممثلة الصور ومقاطع فيديو على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية قضائها أيام الخظر الذاتي خلف أبوابها.

الثلاثاء 28 أبريل، شاركت سينها ، جلسة حديث مفتوحة مع متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. تلقت الكثير من الأسئلة من معجبيها وشاركتهم الإجابات.

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سألت أحدهم إذا كانت الممثلة عزباء، وجاء رد الممثلة بشكل كلاسيكي عليها. أجابت الممثلة ، ” أنا مزدوجة ” فيما تساؤل آخرين عن المعنى الذي كانت ترمي إليه فنانتهم المحبوبة.

وفي السياق ذاته، كانت هناك تقارير تشير إلى أن الممثلة تواعد زهير إقبال لكن الممثلة نفت كل هذه التقارير!

على جبهة العمل ، شوهدت الممثلة آخر مرة في فيلم Dabangg 3 من للمخرج برابو ديفا Prabhu Deva بطولة سلمان خان . تم إصدار الفيلم في ديسمبر 2019.

وستظهر لاحقًا في فيلم “Bhuj: The Pride Of India” إلى جانب سانجاي دوت Sanjay Dutt و أجاي ديفجان Ajay Devgn و شاراد كاليجار Sharad Kelkar . الفيلم من إخراج ابهيشيك دودايا.