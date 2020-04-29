رامز جلال يوجه رسالة للفنان حسن عسيري بعد الايقاع به في المقلب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري رامز جلال، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور من حلقة برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي وقع ضحيتها الفنان السعودي حسن عسيري.

رامز جلال، علق على الصور قائلًا: “من الهرم إلى الحرم بنحبك يا حسن عسيري.. نورتني في رامز مجنون رسمي”.

ووصف الفنان حسن عسيري، صورة رامز جلال عند رؤيتها وعلق عليها بقوله إنه يراه “أوفر”، وفنان مزعج، وهو الأمر الذي دعا رامز جلال ليتوعده بالانتقام.

سجل الفنان السعودي حسن عسيري، موقفًا كوميديًا بعد سقوطه في بركة مياة رامز جلال في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم تصويره في دبي، والمذاع عبر فضائية mbc مصر.

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وقال لرامز جلال، أثناء تواجده في بركة المياة: “الله يرحم والدتك فيه مقالب تانية”، فرد عليه رامز الله يرحمها، وعلق على كلام رامز بقوله: “عارف والدتك ماتت ليه لأنها كرهتك، وقالت لا أريد ولد مثلك”.

واستعان رامز جلال، بالإعلامية والفنانة اليمنية أروى، للإيقاع بضيوف برنامجه الذي يختلف عن الأعوام الماضية، حيث يظهر رامز جلال وينفذ مقالبه في جمهوره دون تخفي أو ماسكات.

ويقوم رامز، بتعذيب النجوم باستخدام كرسي معلق، وصاعق كهرباء في بعض الوقت، ويعمل على إخافة الضحية برفع الكرسي لأعلى والدوران به على طريقة الملاهي، كما يستخدم ثعبانا لزيادة رعب ضيوفه، قبل أن يتم فك قيوده من الكرسي، وينتهي المشهد بسقوط النجم في بركة من المياه تم إعدادها خصيصًا للمقلب، ومن بعدها سلم مزود بشلال مياه به كميات كبيرة من الصابون لتساعد على سقوط الضحية.

الحلقات الماضية من البرنامج شهدت وقوع العديد من الضحايا منهم الفنانة غادة عادل، واللاعب علي معلول، والفنانة ياسمين صبري، وأمينة خليل.