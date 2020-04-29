الموت يفجع أحمد فهمي وكريم فهمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

توفي خال الفنانان أحمد فهمي وشقيقه كريم فهمي، والذي يدعى “أحمد العطار”، صباح الأربعاء 29 إبريل.

الفنان أحمد فهمي نعى خاله، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بقوله: “خالي احمد العطار فى ذمة الله.. الراجل دا لية فضل كبير جدا عليا.. عمرة ما استخسر فيا حاجة سواء كان معاة او معهوش”.

وتابع: “مش لازم لما تموت تسيب لولادك فلوس كتير.. بس ممكن تسيبلهم مواقف حلوة كتير مع ناس و معاملات تخلى الناس دى كلها سند ليهم بعد ما انت تمشى.. الله يرحمك يا خالي”.

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كما كتب الفنان كريم فهمي ، على “انستجرام”، قائلا: “خالي في ذمة الله، مع السلامه يا طيب يا جدع مع السلامه يا حبيبي ، لو سمحتوا ادعولوا”، وقد تلقى الفنانان الكثير من تعليقات التعازي والمواساة.

يذكر أن الفنان المصري أحمد فهمي يشارك في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل “رجالة البيت” بمشاركة الفنان أكرم حسني، والفنانة دينا محسن الشهيرة بـ “ويزو”، والفنان بيومي فؤاد، وهو من إخراج أحمد الجندي.

كما يشارك الفنان كريم فهمي في موسم رمضان بمسلسل “ونحب تاني ليه” بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان شريف منير، والفنانة سوسن بدر، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.