حقيقة إيقاف عرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على قنوات إم بي سي

الأربعاء 29 أبريل 2020

كشف متحدث باسم مجموعة قنوات "إم بي سي"، عن حقيقة إيقاف عرض برنامج "رامز مجنون رسمي".



حيث نفى المتحدث الرسمي باسم مجموعة قنوات "أم بي سي"، مازن حايك، ما أشيع عن وجود قرار داخل مجموعة "أم بي سي" لإيقاف عرض برنامج الفنان المصري رامز جلال المثير للجدل "رامز مجنون رسمي".

وقال خلال استضافته في برنامج "تريندنغ" على "ام بي سي4" في معرض حديثه عن جملة من المسلسلات والبرامج الرمضانية، إنه "غير صحيح وجود قرار لإيقافه"، مؤكدا أنه سبق أن كذبت "أم بي سي" هذا الخبر.

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وتابع أن العمل يعرض على 5 قنوات تابعة لمجموعة "أم بي سي"، مشددا على عدم وجود أي نية لإيقافه، خاصة وأنه يحصد أعلى نسب في المشاهدة، وأكبر عدد تفاعلات ما يصل إلى 120 مليون مشاهدة في أول أيام رمضان.

وأوضح أنه "يحترم رأي المعارضين لبرنامج رامز، ومن لم يعجبه البرنامج يمكن ألا يتابعه"، مضيفا أنه لا يمكن اتباع وجهة نظر أحادية تطالب بوقف البرنامج، فيما يتابع البرنامج ما لايقل عن 120 مليون متابع فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أول أيام رمضان.

وأثار برنامج "رامز مجنون رسمي" جدلا واسعا هذا العام بين مشاهير وناشطين، وسط اتهامات له بإهانة الضيوف والإساءة لهم، تزامنا مع مطالبات بإيقاف عرض البرنامج.