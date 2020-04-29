فلورانس بيو: لن أسامح المتنمرين

متابعة بتجـــــــــرد: انتقدت الممثلة والمطربة البريطانية فلورانس بيو، المتنمرين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين سخروا منها ومن خطيبها زاك براف، مؤكدة أنها لن تسامحهم على ماسببوه لها من ضرر نفسي وعاطفي.

وقالت: «إنها لن توافق على أي تجاوز في موقعها على إنستغرام، لأنها تأثرت كثيراً بحملة السخرية التي تعرضت لها، والتي تجاوزتها بمساعدة خطيبها وأصدقائها الذين طلبوا منها أن تكون أقوى في مواجهة أي انتقاد وتتناساه».

وأكدت فلورانس (24 سنة)، أنها ترحب بالنقد ولكنها ترفض التشهير والتحامل والافتراء، لأنه يسبب آلاماً نفسية من الصعب الشفاء منها أو تجاوزها، لذلك تحاول ألا تتابع التعليقات التي تكتب عنها في سوشيال ميديا.

من جانب آخر، تترقب الممثلة البريطانية عرض فيلمها الجديد «الأرملة السوداء»، الذي تمثل فيه دور ييلينا بيلوفا، وترى أنه سيمثل منحنى جديداً في حياتها السينمائية رغم عمرها القصير نسبياً في المجال.

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كما ترشحت فلورانس لبطولة فيلم Don’t Worry Darling أو «لا تقلق يا عزيزي»، للمخرجة والممثلة أوليفيا وايلد، ويشاركها البطولة شيا لابوف وكريس باين.

والفيلم الجديد دراما نفسية تقع أحداثها في مجتمع خيالي مثالي معزول في صحراء كاليفورنيا في الخمسينيات من القرن الماضي.

وكانت بيو قد نالت ترشيحات لجوائز الأوسكار وبافتا في العام الماضي عن دورها في فيلم «نساء صغيرات»، كما نالت إشادة النقاد عن دورها في فيلم الرعب Midsommar.