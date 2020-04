كويكب يقترب من الأرض اليوم.. فماذا سيحدث؟

متابعة بتجـــــــــرد: من المتوقع أن يقترب كويكب بشكل كبير من الأرض اليوم، حيث حدد العلماء أنه سيكون على بعد 6.3 مليون كيلومتر.

وذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن الكويكب الذي يحمل اسم «1998 أو آر2»، سيكون الأقرب إلى الأرض، وعند هذه النقطة سيظل على مسافة أبعد 16 مرة من كوكبنا عن القمر، وكان العلماء قد لاحظوا الكويكب عام 1998 وتتبعوه منذ ذلك الحين.

وجاء في بيان ناسا: «نتيجة لذلك، نفهم مساره المداري بدقة بالغة، ويمكننا القول بثقة أن هذا الكويكب لا يمثل أي احتمالية للاصطدام بالأرض على الأقل خلال الـ200 عام المقبلة، وسيحدث اقترابه المقبل من الأرض في عام 2079، عندما يقترب من الأرض بواقع 4 أضعاف فقط المسافة القمرية».

وتابعت ناسا أنه ما زال ينظر إليه بوصفه «كويكباً ربما يكون خطيراً» حيث يمكن أن تؤدي التغييرات الطفيفة على مداره إلى خطر في نهاية المطاف للحياة على الأرض.

epa08384810 A combo of handout Doppler radar images made available by the Arecibo Observatory shows asteroid (52768) 1998 OR, which is approximately 2 km in diameter, at different stages of rotation, as it approaches earth’s orbit, pictures taken on 18 and 19 April 2020 (issued 26 April 2020). Scientists are tracking the flyby of the asteroid which is expected on 29 April 2020, according to NASA. EPA/ARECIBO OBSERVATORY/NASA/NSF HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES