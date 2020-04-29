كويكب يقترب من الأرض اليوم.. فماذا سيحدث؟

متابعة بتجـــــــــرد: من المتوقع أن يقترب كويكب بشكل كبير من الأرض اليوم، حيث حدد العلماء أنه سيكون على بعد 6.3 مليون كيلومتر.

وذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن الكويكب الذي يحمل اسم «1998 أو آر2»، سيكون الأقرب إلى الأرض، وعند هذه النقطة سيظل على مسافة أبعد 16 مرة من كوكبنا عن القمر، وكان العلماء قد لاحظوا الكويكب عام 1998 وتتبعوه منذ ذلك الحين.

وجاء في بيان ناسا: «نتيجة لذلك، نفهم مساره المداري بدقة بالغة، ويمكننا القول بثقة أن هذا الكويكب لا يمثل أي احتمالية للاصطدام بالأرض على الأقل خلال الـ200 عام المقبلة، وسيحدث اقترابه المقبل من الأرض في عام 2079، عندما يقترب من الأرض بواقع 4 أضعاف فقط المسافة القمرية».

وتابعت ناسا أنه ما زال ينظر إليه بوصفه «كويكباً ربما يكون خطيراً» حيث يمكن أن تؤدي التغييرات الطفيفة على مداره إلى خطر في نهاية المطاف للحياة على الأرض.