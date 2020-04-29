هل يعود عادل إمام إلى السينما قريبًا؟

متابعة بتجــــــــرد: نفى الممثل عادل إمام الأنباء التي أشارت أخيراً الى قرب عودته إلى شاشة السينما بفيلم جديد مع ابنه محمد إمام. وأشار عادل إمام إلى أنه يكتفي في الفترة الحالية بزيارة واحدة لبيوت المشاهدين عبر عمل درامي في الموسم الرمضاني. وأكد أنه في فترة راحة وسيفكر في مشروع مسلسله الجديد لاحقاً، مشيراً الى أنّه لا يفكر في السينما في الوقت الراهن، وأنه يكتفى بلقاء الجمهور السنوي من خلال الدراما التلفزيونية.

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