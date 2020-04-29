راغب علامة ينشر “طار البلد” من جديد.. ما رأيه بما يجري في الشارع؟

متابعة بتجـــــــــرد: في خطوةٍ اثارت ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، أعاد السوبر ستار راغب علامة نشر مقطع من أغنية “طار البلد” الّتي يردّد فيها عبارة “صار الوطن واقع”. وتأتي تغريدة راغب علامة تزامناً مع التحركات الّتي انطلقت في الساعات الماضية بالشوارع اللبنانية، فما رأيه بما يجري؟ يلقي راغب علامة اللوم على الزعامات الطائفية، فيقول في تدوينته “الزعامات الطائفية مسؤولة عن كل ما يجري في شوارع البلد… طار البلد والجيش اللبناني خط احمر”.

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