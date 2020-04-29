متابعة بتجـــــــــرد: وضعت كاري سيموندز خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مولودها الأول في مستشفى بالعاصمة البريطانية لندن صباح يوم الأربعاء. وأعلن متحدث باسم جونسون إن سيموندز وضعت صبيا “في صحة جيدة”، وأن كلًا من الأم والمولود بصحة جيدة. وبحسب موقع “سكاي”، كان بوريس جونسون الذي خرج مؤخراً من الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا، حاضراً في المستشفى خلال عملية الولادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تضع مولودها الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.