فريق "سبايس جيرلز" يحضر لحفلات غنائية بعد أزمة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت المغنية البريطانية إيما بونتون، العضوة في فريق سبايس جيرلز، إنها تجري مباحثات مع زملائها، من أجل الاستعداد لإقامة مزيد من الحفلات الغنائية.



وقالت إيما، البالغة من العمر 44 عاما، لصحيفة "ديلي ميل" إن لديها هي وزميلاتها أملا في العودة للمسرح بعد انتهاء فترة الإغلاق المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضافت أنها تتواصل مع صديقتها المغنية جيري هونر، 47 عاما، لمناقشة الخطط المستقبلية.

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وقالت إيما التي شاركت مع فريق سبايس جيرلز في إحياء 13 حفلا العام الماضي: "أتحدث مع جيري وبقية الفتيات حول مشاريع مستقبلية أخرى تجمعنا".

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن عضوة الفريق ومصممة الأزياء، فيكتوريا بيكهام، هي الوحيدة التي تغيبت عن هذه الحفلات التي جمعت إيما وميل بي وميل سي وجيري.