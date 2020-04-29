لمن قال فارس كرم “حاميها حراميها”؟

“بلدنا حاميها حراميها”، بهذه العبارة لخّص النجم اللبناني فارس كرم الوضع حالياً في لبنان وذلك بعدما وصل البلد الى الافلاس جراء سرقة الفاسدين لأموال الدولة والمواطنين.

أتت تغريدة “كرم” بعد انتهاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بكلمة إلى اللبنانيين تحدث فيها عن البنك المركزي.

من جهة أخرى، كانت قصة زواج فارس كرم، قد اجتاحت مواقع التواصل مؤخراً بعدما تحدثت أخباراً عن دخوله القفص الذهبي سرًا من معلمة مدرسة تدعى هبة عزيز وذلك في مسقط رأسه جزين جنوب لبنان.

موقع “الخليج 365” تواصل مع النجم فارس كرم لمعرفة حقيقة زواجه سراً من المصدر، إلا انه لم ينف الخبر. (لقراءة الخبر ردّ فارس كرم حول زواجه سرًا).