نجوى كرم تستشهد بأكثر رجالات الدولة احترامًا

استشهدت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم بواحد من أكثر رجالات الدولة احترامًا، نيلسون مانديلا الذي قاد النضال لتغيير النظام العنصري في جنوب إفريقيا، بآخر ديمقراطي متعدد الأعراق، وذلك لتعبّر عن ما يخالجها من مشاعر في هذه المرحلة بالتحديد من عمر الوطن.

وقالت نجوى في تغريدة: “نحن نعيش في عالم غريب، حيث يمشي الفقراء أميالاً ليحصلوا على الطّعام، ويمشي الأغنياء أميالاً ليهضموا الطّعام – نيلسون مانديلا”.

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أتت تغريدة “كرم” في ظل الوضع المتأزم في لبنان من خلال الأزمتين الاقتصادية والسياسية في البلد.

أيضاً قبل أيام، وضعت نجوى كرم أصبعها على الجرح بتغريدة توجهت فيها الى رجال الدين المسيحيين جاء فيها: “المسيح قام لكلّ من يتّبع التقويم الشرقي وأتمنّى على جميع الإكليروس في الشرق والغرب بأن نحتفل بالعالم كلّه بعيد واحد، لأنّو هنالك نور واحد والله واحد في السنة المقبلة”.

نشير الى أن جذور اختلاف الأعياد المسيحية بين الكنائس الغربية والشرقية تاريخية وشديدة التعقيد، وتعود أسبابها إلى التقويم الذي يعتمده كل منها حيث يصل الفارق بين التقويمين إلى 13 يومًا.