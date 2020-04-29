محمد إمام يغلب أمير كرارة في "الاختيار".. والأخير يعلق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخل مسلسل "الاختيار" دائرة اهتمام الجمهور بعد عرض الحلقة الخامسة من المسلسل والتي شهدت ظهور الفنان المصري محمد عادل إمام كضيف شرف في المسلسل، ووسط حالة من القتال بين قوات من الجيش المصري وعناصر إرهابية يأتي مشهد قتل محمد إمام ليكون حديث الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

وجسّد الفنان محمد إمام في أحداث هذه الحلقة من مسلسل "الاختيار" شخصية النقيب فتحي الضابط في أحد الأكمنة بسيناء بعد الهجوم بمدافع الهاون والأسلحة الثقيلة على الكمين، وبسبب مشاهده خطف الأنظار من بطل المسلسل الفنان أمير كرارة وأصبح الجمهور لأول مرة يتحدث عن شخصية أخرى تصعد بمسلسل "الاختيار" لقائمة التريند خلاف شخصية أمير كرارة بطل المسلسل الذي يجسد شخصية الشهيد أحمد منسي.

وتعتبر آخر جملة نطقها محمد إمام قبل الشهادة هي الأبرز والأكثر تداولًا بين النشطاء فخلال معركة شرسة بين قوة الكمين بقيادة محمد إمام وبين مجموعات الإرهابيين يستشهد بعدما يفجر المكان بعدد من الإرهابيين، حيث ضحى بحياته وقبلها اتصل بأحمد منسي وقال له قبل استشهاده: "أنا بموت يا أحمد قول لأمي ابنك مات بطل".

وعلقّ الفنان أمير كرارة على مشاركة محمد إمام في مسلسل "الاختيار" فنشر صورة له عبر حسابه الموثق على موقع "تويتر" وكتب: "غربل الكمين يا منسي رحم الله شهداء الوطن (شكرا محمد امام)".

بينما أعاد محمد إمام آخر جملة نطقها قبل الشهادة عبر حسابه على "تويتر" أيضًا وعلقّ قائلًا: "أنا لو مت قول لأمي ابنك مات راجل (رحم الله شهداء الوطن) #الاختيار".

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وتداول الجمهور صور الشهيد الحقيقي الذي جسد دوره محمد إمام وبدأت الإشادة به، فقال حساب يحمل اسم "كابتن زيدان": "كلنا عارفين إن مشهد محمد إمام لما فجر نفسه مع الإرهابي مش من وحي الخيال.. دي قصة حقيقية قام بيها البطل محمد ايمن شويقة إللي حضن الإرهابي وانفجر ⁦عشان يحمي زمايله وزيه أبطال كتير منهم إللي عرفناهم ومنهم اللي مسمعناش عنهم.. أدعوا لهم كلهم بالرحمة".

وأردف "خضر" قائلًا: "في ناس كتير زعلانه عشان النجوم اللي بيحبوهم بيطلعوا حلقه واحده وبعد كده دورهم بينتهي تخيل بقي ده تمثيل ما بالك بقي زميلك او دفعتك اللي واكل معاك عيش وملح وبينكم مواقف بحلوها ومرها لما بتسمع ان في كمين اتهاجم أو ربنا كرمه واستشهد في مداهمه انت بيبقي ايه إحساسك #الاختيار".

وأضاف هشام عاصي قائلًا: "ربنا يكون في عون كل ام بتتفرج على قصة ابنها وطريقة استشهاده ربنا يصبر قلوبهم و يرحمهم يارب #الاختيار".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة ويشاركه العمل أحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبد الخالق، وغيرهم وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.