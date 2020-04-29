أيمن رضا: بطلنا نحكي الصراحة.. هل باسم ياخور السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد ظهور الفنان أيمن رضا ضيفا على الحلقة الأولى من برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني هشام حداد، والذي بدأ بثه قبل أول أيام شهر رمضان المبارك، وبعد الهجوم الذي شنّه عليه الفنان عبد المنعم عمايري، ردّا على تصريحات رضا في البرنامج التي وصف فيها عمايري بـ "الصايع والضايع" ولا يهتم بصحته أبدا.

نشر رضا على حسابه الشخصي على إنستغرام صورة قديمة له، وعلّق عليها أنه قرر التوقف عن التحدث بصراحة، حيث كتب: "بطلنا نحكي الصراحة لأنو الكل بلش يزعوط".

ولقي المنشور تفاعلا كبيرا من متابعي رضا الذين شجعوه على الاستمرار في صراحته، وأنهم اعتادوا عليها؛ لأنه صادق وشفاف.

ورجّح بعض المتابعين أنّ ما كتبه رضا على انستغرام يستند إلى التصريحات التي أدلى بها الفنان باسم ياخور في بث مباشر على صفحته على إنستغرام والتي قال فيها إن رضا في كل مقابلة له يتكلّم على ممثل "بحسب تعليقات المتابعين".

حيث كتب أحدهم: "شكلك سمعت باسم ياخور اليوم، كان في مقابلة قبل ساعتين لباسم على الانستغرام وشرح وشرشح ومدح أبو ليلى وقال انو أيمن كل ما طلع مقابلة بيشرشح ممثل.. حرب باردة".

وكتب غيره: "على طول فاير دمك وشانن حرب".

Advertisements

واشتهر الفنان أيمن رضا بصراحته، وأجوبته الواضحة دونما تلميح عند توجيه أي سؤال له سواء في المقابلات أو في البرامج التي يتواجد فيها، وكان آخرها برنامج "راحت علينا" مع هشام حداد، والتي أشعلت الخلاف بينه وبين عبد المنعم عمايري.

وسبق هذا البرنامج استضافته في برنامج "أكلناها" مع الممثل باسم ياخور الذي صرّح فيها أن علاقات الصداقة في الوسط الفني لا تستمر وأنها مبنية على المصالح وتفتقد للحب.

وتصريحاته بعد ماقاله عنه ياخور في برنامجه عندما سأل الأخير عن أكثر زميل له يأكل "بقرف" أجاب بأن أيمن رضا يأكل بطريق فيها "جلعصة" كما وصفها ياخور، وشرحها بأنها آلية الغرف في الأكل.

مما جعل رضا يرد عليه على صفحته الشخصية على فيسبوك يصفه أن ياخور يريد إنجاح برنامجه على حسابه قائلا: " لسه كل شغله مئعطلة بتلزقها فيني، لحد الآن ماعم ارضى رد، بدك تنجح برنامجك مو ع حسابي".

رمضان2020

يشار إلى أن الفنان أيمن رضا يغيب في الموسم الدرامي الحالي عن شاشة رمضان بعدما اعتذر عن العديد من العروض التي قدمت له؛ لأنها لم تتناسب معه أو مع شروطه الفنية. بينما شارك في الموسم الدرامي الفائت بمسلسل "عندما تشيخ الذئاب".