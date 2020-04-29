فتو العقيل تشكك بديانة هند القحطاني وتصفها بالملحدة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واصلت الناشطة السعودية فتو العقيل هجومها الشرس على غريمتها هند القحطاني وشككت في ديانتها، مؤكدة أن الأخيرة لا تريد الاعتراف بإلحادها خوفا على الإعلانات.

وقالت العقيل عبر حسابها بتويتر: "بدعس كل ما يستخف بعقول المسلمين أمثال عجوز الغابرين وأشكالها واضح عليها صيام رمضان وهي تتسكع في الشوراع والله يوم قلت ملحدة".

وأضافت: "أنا عند كلامي، حسبي الله عليك جالسة تكذبين أنك مسلمة وأنت مكياج كامل وإحنا بالشهر الفضيل وخايفة تقولين إنك ملحدة عشان الإعلانات لعنة الله عليك".

ورغم أن العقيل لم تذكر اسم "القحطاني" صراحة في منشورها إلا أن المغردين أكدوا أنها تقصد القحطاني مستدلين ببعض الأوصاف التي أطلقتها عليها في هجومها الأخير مثل "عجوز الغابرين" والتسكع في شوارع أمريكا.

فقالت إحدى المعلقات: "‏‎أنا مستغربة من هند القحطاني ما أشوفها تسوي فطور قبل تصور سفرتها كل شوي وين سفرتها"؟.

فيما أوضح مغرد ردًا على وصف فتو العقيل القحطاني بعجوز الغابرين: "‏‎‎ترا هند عمرها 45 سنة"، وتابع آخر: ‏‎‎ادعسي عليها هي ما تخاف إلا منك بكره تخلص فلوسها وترجع تندعس.

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فيما دافع فريق عن هند القحطاني فقال متابع: "‏‎من قالك ما تسوي روحي شوفي سناباتها ما بعد تخلص مسوية السمبوسة والشوربة وغيرها وشوفي سناب معاذ ولدها يتكلم أنه صايم وطلع وعطشان ما يبي يكرر رياضة بنهار رمضان هو وصديقه صايمين لا تظلمون وأنتم صايمين الظلم ظلمات يوم القيامة والصوم لارفث الصيام ليس امتناع عن اكل وشرب بل عن الغيبة والنميمة".

ورد آخر: "‏‎لا حول ولا قوة الا بالله حتى شهر رمضان ما ردعكم عن السب ع كثر ما شوفت سنابات هند ما اغتابت ولا قذفت، مشغولة ببيتها وأولادها حتى اللي تكلموا عليها بوقتها ردت عليهم وسكتت طيب شوفي سنابك كله شيلات وترقص باليد غير ضحك طول الوقت بمناسبة وبدون مناسبة ما أقول إلا الله ينور بصيرتكم".

وقالت مغردة: "لا حول ولاقوة الا بالله، الله يعينك على نفسك حلفتي إنك ما تتكلمين فيها بس رجعتي ما قدرتي خليها تتمكيج وتسوي إعلانات رزقها بتحاربينها فيه هذا وأنت تقولين ما تتابعينها وإذا مُتابعينها يضايقونك هذا مو ذنبها اتقي الله واتركيها في حالها ملحدة كافرة ربي اللي يحاسبها".

وبدأت المعركة الكلامية بين الناشطة هند القحطاني وفتو العقيل حين اتهمت الأولى الأخيرة بأنها هي المقصودة بتغريدات الصحفي الذي يسمي نفسه أبو طلال الحمراني، الذي زعم وجود فتاة مشهورة لها علاقة بمريم خاطفة الأطفال في الدمام التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تخرج فتو وتكذب ادعاء هند القحطاني.

وردت العقيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على هذه الاتهامات قائلة: إن هند القحطاني تشجع على المثلية، ووصفتها بقليلة الشرف والدين.

واستطردت العقيل: "للأسف يستهدفن المراهقات ويغررن بهن يردن الدمار والانحلال للمجتمع السعودي المسلم، لازم ننقذ ما يمكن إنقاذه وإلا سوف يسقطن بناتنا في المستنقع الي هن يهدفن له".