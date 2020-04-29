رولا شامية تعلن طلاقها من رودي سعد.. وتعليق الأخير يثير البلبلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت الفنانة اللبنانية رولا شامية جمهورها بإعلان خبر انفصالها عن زوجها رودي سعد بعد زواج لم يدم سوى سنة و 3 أشهر فقط.

وكتبت شامية عبر حسابها على إنستغرام قائلة: "تعلمت أن وجود الأم في الدنيا يرفع عنا البلاء، فكيف لو ماتت وأصبحت في السماء! حين تنزف دموع العين تنجلي وتبصر النور. مثلما أعلنت فرحي بزاوجي، أعلن لكم طلاقي".

وتفاعل جمهور الفنانة مع المنشور مؤكدين حزنهم الشديد لهذا الخبر، داعين للفنانة بالصبر ومتمنين لها الأفضل.

وعلق آخرون أن عين الحسود هي سبب انفصال رولا عن زوجها، حيث كان من الواضح أنهما منسجمان بشكل كبير خلال زواجهما.

ويأتي خبر انفصال شامية هذا بعد فترة قصيرة جدًا من وفاة والدتها، إذ رحلت والدة شامية بداية شهر أبريل الماضي، وكانت الفنانة اللبنانية قد أعلنت هذا الخبر لجمهورها عبر تويتر، طالبة منهم الصلاة لها من منازلهم بسبب الحجر الصحي الذي يعيشه لبنان إلى جانب دول العالم بعد انتشار فيروس كورونا.

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من جانبه، أعلن رودي سعد خبر الانفصال عن طريق نشره صورة تجمعه برولا وكتب معلقًا عليها: "شو حلو الحب والاحترام يجمعوك تحت سقف واحد مع الشخص اللى بتحبه والأحلى تنفصلو كمان بكل حب واحترام .. الله يوفقك حبيبة قلبي".

منشور رودي أثار حيرة الجمهور متسائلين عن سبب الانفصال إذا كانت هناك مشاعر حب قوية تجمعهما كما أعلن رودي من خلال كلامه، وطالب البعض الثنائي بالتفكير بالأمر وعدم التسرع، مُعلقين أن رولا فقدت والدتها منذ مدة قصيرة، وأن على رودي أن يتواجد إلى جانبها في ظل هذه الظروف الصعبة والمشاعر المتخبطة.

وقال آخرون إن فترة الحجر قد تتسبب بخلق مشاكل بين رودي ورولا لذلك عليهم أن ينتظرا قليلًا ولا يتسرعا بقرارهما.

يُشار إلى أن شامية كانت أعلنت خبر زواجها بشكل مفاجئ في يناير الماضي خلال تواجدها مع رودي في قبرص، عبر نشرها صورة تجمعها به وعلقت عليها: "نعم فعلناها على طريقتنا".

وعلى الصعيد الشخصي، عاشت شامية علاقة حب مع ابن جورج وسوف الأكبر وديع لكنها لم تستمر، كما كانت على علاقة بالمقدم أيمن القيسوني لكن العلاقة لم تستمر أيضا، بعد ذلك تمت خطبتها من فراس عازار عام 2013 لكن تم فسخ الارتباط قبل الزواج. وفي العاشر من يناير 2019 دخلت القفص الذهبي حيث تزوجت مدنيًا في قبرص من اللبناني رودي سعد.