صور تظهر يخوت زعيم كوريا الشمالية في جزيرة منعزلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صور بالأقمار الصناعية تحرك اليخوت الفاخرة الخاصة بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قبالة ساحل مدينة ونسان، ما يؤجج الشائعات بأنه يعزل نفسه بسبب فيروس "كورونا".

ولم يُر الزعيم الكوري الشمالي علنًا منذ الـ 11 من أبريل، وهو ما أثار العديد من التقارير التي تشير إلى إصابته بمرض خطير أو حتى وفاته.

ووفقًا لصور الأقمار الصناعية، قامت اليخوت بتحركات غير عادية منذ يوم الـ 14 من أبريل بعد اختبار الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية.

ويشير ذلك إلى أن كيم كان في المنطقة حيث يوجد ارتباط كبير بين تحركات السفن الفاخرة في ونسان ووجود القائد هناك، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وبالرجوع إلى السجلات السابقة، أظهرت تحركات اليخوت المماثلة في فيلا في ونسان وجزيرة قريبة من شبه جزيرة كالما، مع عادات زعيم كوريا الشمالية وتبين وجود جونغ أون في مدينة ونسان 17 مرة منذ عام 2016.

وأشار الموقع إلى أن اليخت الترفيهي الذي يبلغ طوله 60 مترًا في الصور هو نفس السفينة المستخدمة خلال زيارة نجم كرة السلة في الدوري الاميركي للمحترفين دينيس رودمان، وهو صديق شخصي لزعيم كوريا الشمالية.

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وكان قد تحدث رودمان من قبل عن منتجع زعيم كوريا الشمالية ووصفه بالجزيرة الإسبانية إيبيزا، وقال: "إنها مثل الذهاب إلى هاواي أو إيبيزا، لكنه الوحيد الذي يعيش هناك، ولدى جونغ أون من 50 إلى 60 شخصًا حوله طوال الوقت، يشربون أفخر أنواع الكوكتيلات ويضحكون طوال الوقت".

وتبين أن زعيم كوريا الشمالية يقوم بالعديد من مظاهر الاحتفالات في يخوته الخاصة ويتناول أفضل الأطعمة المستوردة مثل الكركند والاسكالوب والجبن الفرنسي وزجاجات الشمبانيا، ويتم منح ضيوف كيم غرفًا مزينة بأثاث عتيق ولوحات ومنسوجات مستوردة.

وترسو يخوته في مرسى خاص بها ولديها خليج منعزل مع قوات مدججة بالسلاح تقوم بدوريات على مدار 24 ساعة في اليوم، كما ترسو الزلاجات النفاثة والقوارب السريعة في المرسى أيضًا.

يُذكر أنه كان قد ظهر ما يسمى بـ "قطار المتعة" الخاص بزعيم كوريا الشمالية الأسبوع الماضي في ونسان في صور الأقمار الصناعية.

ويحمل القطار مرسيدس كيم المدرعة وسيارة مدرعة أخرى تحمل مرحاضه المحمول الشخصي.