وفاة نجم بوليوود عرفان خان.. بطل المليونير المتشرد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الصحف الهندية والعالمية صباح اليوم خبر وفاة نجم بوليوود عرفان خان عن عمر يناهز الـ53 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان الممثل الهندي قد نشر عبر تويتر تغريدة عام 2018 قال فيها إنّ فحصًا طبيًا أظهر إصابته بورم في الغدد الصماء، وهو مرض نادر يصيب الخلايا التي تفرز الهرمونات إلى مجرى الدم، حيث أجريت له لاحقا بعد ذلك جراحة في مستشفى بالعاصمة البريطانية لندن.

ونعى الفنان الراحل عدد من نجوم بوليوود معبرين عن صدمتهم، من بينهم الفنان أميتاب باتشان والذي كتب قائلًا: "مجرد تلقي أخبار عن وفاة عرفان خان .. هذه أخبار مزعجة وحزينة .. موهبة لا تصدق .. زميل كريم .. مساهم غزير في عالم السينما .. تركنا مبكرًا جدًا .. صنع فراغ كبير .. صلوات وأدعية."

فيما قال المخرج كاران جوهر: "شكراً لكم على ذكريات الأفلام التي لا تُمحى .. شكراً لكم على رفع مستوى الفن كفنان … شكراً لإثراء السينما لدينا … سنفتقدك بشدة عرفان لكننا دائماً سنكون ممتنين للغاية لوجودك في حياتنا … السينما لدينا … نحييكم. "

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وولد الممثل الهندي عرفان خان لعائلة مسلمة، والدته بيجون من عائلة تونك حكيم، عمل والده في إدارة تجارة الإطارات، درس عرفان للحصول على درجة الماجستير عندما حصل على منحة للدراسة في المدرسة الوطنية للدراما(أم أي) في نيودلهي في عام 1984، وتخرج منها عام 1987، ثم انتقل إلى مومباي، ومن هنا بدأ مشواره الفني بأدوار صغيرة على المسرح وفي التلفزيون.

وفي عام 1988، بدأ بدور بسيط في فيلم (سلام بومباي!) الذي رشح لجائزة الاوسكار، وبعدها قام عرفان بعدة أدوار بسيطه إلى عام 1994 ليأخذ الدور الرئيسي في فيلم (المخبر الخاص)، وفي عام 2001 شارك عرفان في فيلم (المحارب) وهو من إخراج هندي وإنتاج هوليوودي والذي يعد انطلاقة عرفان الحقيقية، وفي عام 2003 قدم واحد من أهم الأدوار الشريرة في السينما الهندية في فيلم (هاسلي) وحصد عرفان على أول جائزة في مسيرته السينمائية وكانت الجائزة الأولى من "الفيلم فير" وهي أفضل ممثل في دور سلبي، ولم يكتفي بواحدة بل حصل أيضًا على جائزة سكرين ويكلي لأفضل ممثل شرير.

وعُرف خان عالميًا من خلال مشاركته في فيلمي "المليونير المتشرد" Slumdog Millionaire و"العالم الجوراسي" Jurassic World.