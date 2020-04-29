كاريس بشار: سوق الحرير قد يمتد 3 أجزاء.. وتفاجأت بالهجوم على نادين نجيم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنهت النجمة السورية كاريس بشار قبل يومين تصوير مشاهدها في مسلسل "سوق الحرير" تأليف حنان مهرجي، إخراج بسام مؤمن الملا، وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية، ويعرض حاليًا على الشاشات وتؤدي فيه بشار شخصية "قمر" إحدى زوجات عمران.

وقالت الفنانة السورية في إطلالة لها مع قناة "إم بي سي" بأن العمل لا يندرج ضمن إطار البيئة الشامية حيث يضعه المتابعون، منوهة إلى أن المخرج بسام الملا كان صاحب الفضل بابتكار المسلسل الشامي مع بداية التسعينيات من خلال "أيام شامية" ثم جاء بعده كل من "الخوالي" و "ليالي الصالحية"، مشيرة إلى أن دراما البيئة الشامية تمتد من فترة الاحتلال العثماني وحتى الانتداب الفرنسي.

وأشارت بشار إلى أن مسلسل "سوق الحرير" عمل تاريخي اجتماعي تدور أحداثه في دمشق، تحديدا من أواسط الأربعينيات وحتى نهاية الخمسينيات، معتبرة بأن هذه الحقبة التاريخية هي العصر الذهبي لسوريا على الصعيد الثقافي والفني والسياسي، مضيفة أن ثلاثين حلقة لا تكفي لتغطية تلك الفترة التي تحتوي أحداثا كثيرة، ولذلك سيمتد العمل مبدئيا إلى ثلاثة أجزاء وفقاً لتفاعل الجمهور.

كما تحدثت بشار أن الشخصية التي تؤديها في العمل "قمر" ستكون محور الصراع ومسببة لمجموعة ردود فعل سلبية من قبل باقي الشخصيات، موضحة بأن "قمر" في منطقها تُعاني من نقص كونها هي أم البنات، ولذلك تحاول أن تفعل أي شيء لكي تحظى بزوجها مثل تدبيرها بعض الخطط والمكائد حتى تجعله كالخاتم بيدها، وعلى الرغم من ذلك فإن علاقة الـ "ضراير" في العمل ليست تقليدية إنما تسودها الصداقة والود، كاشفة بأنها بحثت كثيراً لكي تصل إلى مبررات هذه الشخصية وأعمالها الشريرة، لافتة أن شخصية "قمر" قد تكون شريرة ولكنها لطيفة.

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وبالإضافة إلى "سوق الحرير"، نوّهت بشار إلى أن هناك مسلسلا آخر يُعرض لها الآن وهو "هواجس عابرة" من تأليف وإخراج مهند قطيش، إنتاج شركة حاتم للإنتاج الفني، معتبرة بأن هذا العمل لا يتقاطع مع شخصيتها في "سوق الحرير" ولا حتى مع شكل العمل، ولذلك هي سعيدة بعرض عملين متنوعين لها في رمضان الحالي، أحدهما تاريخي والآخر اجتماعي كوميدي، مشيرة أن العمل تم عرضه في عام 2016 لكن على القنوات المشفرة، والآن أخذ فرصة العرض على القنوات المفتوحة.

وحول الموضوع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم انتقدت كاريس بشار وقالت بأنها "ليست مقنعة في تمثيلها" لكن الأخيرة نفت تصريحها بذلك من خلال حسابها على إنستغرام، علقت بشار على ذلك قائلة: "أنا تفاجأت بردود فعل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي والهجوم على السيدة نادين، مو ضروري اقنع الكل وكل شخص حر برأيه"، مؤكدة بأنها تبذل أقصى جهد لديها لكي تكون مقنعة كممثلة وصادقة كفنانة.

الجدير بالذكر أن الفنانة كاريس بشار شاركت في مسلسل "العميد" الذي تم عرضه قبل شهر رمضان المبارك إلى جانب الفنان السوري تيم حسن، بالإضافة إلى مشاركتها في رمضان الفائت 2019 بمسلسل "مسافة أمان" من إخراج الليث حجو وتأليف إيمان سعيد والذي حقق أصداء ومشاهدات جيدة، ومسلسل "سلاسل ذهب" من إخراج إياد النحاس وتأليف سيف رضا حامد.