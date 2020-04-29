مصر تتواصل مع السعودية لوقف "رامز مجنون رسمي".. هنا التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صعّدت مصر إجراءتها ضد برنامج المقالب الرمضاني "رامز مجنون رسمي" والذي يقدمه الفنان رامز جلال، بعد إثارة أولى حلقاته غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، الدكتور خالد عبد الجليل، في تصريحات تلفزيونية أنه تم التواصل مع المسؤولين بقناة "إم بي سي" لوقف البرنامج، كما سيتم التصعيد لمستوى أعلى من التمثيل مع الشقيقة السعودية، لوقف هذا الهزل وأسوأ محتوى إعلامي على الإطلاق بحسب قوله.

وأضاف عبد الجليل، أن ذلك يعد العام الثالث الذي يتم فيه تحرير محضر ضد رامز، وتقديم طلب لوقف البرنامج، لافتًا إلى أنه به نوع من العنف والاستهزاء بالمتفرج، والتلذذ بذلك بجهل شديد، وبالوضع الصحي الحالي.

وأوضح: "ليس هناك أي التزام بالسلوك المحاكي للأطفال، ويجب أن يتم الضغط لوقف البرنامج"، متابعا: "لا يصح أن تكون القناة باسم مصر، ويبث عليها هذا الكم من العنف والتشويهات، وأن معرفة الفنانين ضيوف البرنامج، لا ينفي بأن المحتوى يسيء لمشاعرنا".

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يذكر أن هناك انتقادات كبيرة يواجهها الفنان رامز جلال، كل عام، بسبب برامج المقالب التي يقدمها مع النجوم، لكن هذا العام بدأ الهجوم عليه منذ الحلقة الأولى بسبب فكرة البرنامج التي تعتمد على تعذيب وإرهاب الضيف نفسيًا، ومدى تأثير ذلك في الجمهور المتابع له خاصة الأطفال.

وتقدم أحد المحامين ببلاغ لدى النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي؛ لوقف عرض "رامز مجنون رسمي"، كما طالبت إدارة مستشفى الصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، من النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفوري لوقف عرض البرنامج.

وتدور فكرة المقلب حول استدعاء ضيف بواسطة المغنية والإعلامية أروى، ليجلس الضيف على كرسي كهربائي دون علمه، ثم يحاول القيام، ولكن يتم تقييده بالسلاسل ولا يستطيع النهوض.

ويظهر رامز جلال للضيف مع بعض التعليقات الكوميدية، ويبدأ محاولات استفزازية، تنتهي بالسقوط في بركة مياه حتى يخرجه منها، ويذهب إلى الطابق العلوي فيضطر الضيف إلى صعود الدرج، وسط حالة فزع وبكاء.