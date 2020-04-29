تولين البكري بين تناقضات الحزن والفرح في "مقابلة مع السيد آدم"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة السورية تولين البكري ليل أمس الثلاثاء عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك انتهاءها من تصوير مشاهدها في الجزء الأول من مسلسل "مقابلة مع السيد آدم"، الذي تقف من خلاله إلى جانب الفنان العالمي غسان مسعود، للمؤلف والمخرج فادي سليم.

والعمل يعرض حاليا عبر الشاشات ويتناول قضايا تجارة الأعضاء البشرية وما يترتب عليها من انتهاكات قانونية وإنسانية، وذلك ضمن إطار مليء بالتشويق والإثارة، حيث تجسد البكري من خلاله شخصية الدكتورة "ريتا" المتخصصة بعلم النفس، وهي شخصية مركبة من حيث الصراع الكبير بين الخير والشر، وهو مختلف عما قدمته البكري سابقا.

وبحسب ما جاء بالمنشور الخاص بها، قالت البكري: "مبارح كان آخر يوم تصوير الي (بالجزء الأول) من مسلسل مقابلة مع السيد آدم إخراج سيناريو حوار المخرج فادي سليم".

وأضافت أنها شعرت بالفرح والحزن بالوقت ذاته، خاصة وأنها مع فريق العمل بدؤوا يتلمسون حصاد تعبهم وجهدهم من الجمهور المتابع للعمل.

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وقالت: "هالشي بيعني أنو تعبنا ماراح.. ورسايلكم غالية على قلبي.. والسعادة الحقيقية كانت أني وقفت قدام أستاذنا النجم العالمي غسان مسعود وهالشي كان إضافة إلي ولرصيدي الفني".

وعن أسباب حزنها فقالت إنها اعتادت على فريق العمل الذي يتمتع اعضاؤه بالطيبة، ومن الصعب عليها فراقهم وعلى رأسهم المخرج والكاتب فادي سليم الذي كتب نص العمل بكل حرفية وإتقان بحسب تعبيرها.

يذكر أن العمل من بطولة الفنانين غسان مسعود، محمد الأحمد، رنا شميس، لجين إسماعيل، السدير مسعود، جيانا عنيد، ضحى الدبس، يارى قاسم، تولين البكري، سوزانا الوز، جرجس جبارة، حسين عباس، كرم الشعراني، أكرم الحلبي، كفاح الخوص، شادي الصفدي، مصطفى المصطفى، وسيم الرحبي، علي صطوف، بمشاركة عدد من الفنانين العرب، من أبرزهم منة فضالي من مصر وكارمن لبس ورنا جرداق من لبنان وسلمى جلال من تونس.

وكان من المفترض أيضًا أن تطل تولين البكري هذا العام من خلال مسلسل "بورتريه" إخراج باسم سلكا وتأليف تليد الخطيب، لكن نتيجة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا تم تأجيل العمل، الذي كانت تلعب من خلاله شخصية "نوال" امرأة تعاني من علاقات زوجها ما يؤثر على استقرارها العائلي.