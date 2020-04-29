العنف ضد المرأة مادة كوميدية في "سكر زيادة".. ومخرج ينتقد المسلسل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدث مشهدٌ من مسلسل "سكر زيادة" للنجمتين المصريتين نبيلة عبيد ونادية الجندي جدلا كبيرا لاحتوائه على مشهد عنفٍ ضد المرأة، حيث نشبت مشاجرةٌ بين ضيف الحلقة أحمد السقا وبين عصمت التي تلعب دورها نادية الجندي، بعد أن ادعى السقا شراء الفيلا من نفس السيدة النصابة التي باعتها لنادية ونبيلة عبيد، بعدما رفضت عصمت قراره بأن يعيش معهما بعد تعرضه للنصب.

واحتد الشجار بينهما ووصل الأمر للتشابك بالأيدي وبدأت نادية الجندي بضرب السقا، ليقوم الأخير برد الضرب بشكل قاسٍ، وحينما حاولت "كريمة" أو نبيلة عبيد، التدخل لحل الأزمة، صفعها السقا على وجهها أيضا، ليتضح بعد ذلك أنها كانت حيلة بينه وبين كريمة لطرد عصمت وصديقتها جميلة من الفيلا.

واعتبر صناع العمل "سكر زيادة" أن مشاهد العنف ضد المرأة مُضحكة، والذكورية المهيمنة شيء واقعي عكسته تلك المشاهد، حيث احتوت بعض المشاهد على تكريس لبعض مفاهيم حبّ الديكتاتوريات والطاعة العمياء للأقوى، وهو في كلّ الحالات عبارة عن رجل، في البيت وفي العمل.

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وبعد متابعة الأمر، لاحظنا أنَّ المخرج الأردني زيد أبو حمدان عكف على مشاهدة مسلسل "سكر زيادة" بطريقته الخاصة عبر صفحته على "إنستغرام" ساخرا في بداية الأمر من أن فورمات المسلسل مأخوذ من المسلسل الشهير "The golden girls".

واعتبر المخرج زيد أبو حمدان خلال مشاهدته المسلسل والتعليق عليه باستمرار أن "سكر زيادة" يعاني من ركاكة النص وحبكة القصة، وطريقة إخراج المسلسل لا تليق.

وعلق زيد أبو حمدان على مرض سخرت منه نادية الجندي في أولى حلقات مسلسل "سكر زيادة"، وهو "شيزوفرينيا" (انفصام بالشخصية): "هالكلمة مهينة، مش معقول قلة الحساسية عند الكتاب العرّب وقلة البحث عند كتابة النصوص".

وعلى صعيد آخر وتعليقاً على تمثيل الفنانات اللواتي تجاوزن السّبعين، قالت إحدى المغردات على "تويتر": "متأكدة انها سيلكون زيادة مش سكر زيادة".

يعد "سكر زيادة" من أكبر المغامرات الإنتاجية هذا العام، ليس فقط لحشد الممثلين الذين يشاركون فيه، ولكن لاعتماده على هؤلاء النجمات اللواتي تجاوزن السّبعين، ومنهن من تجاوزت الثمانين، لتفجير الكوميديا. علماً بأن معظمهنّ، باستثناء هالة فاخر، لم يقدمن أعمالاً كوميدية خالصة من قبل