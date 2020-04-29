هايدي كلوم تواجه انتقادات لاذعة بسبب فستانها "المكشوف"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عُرفت عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم بأنها مثال للموضة الراقية، كما تربعت على عرش عالم الأزياء بفضل مسيرتها المهنية التي امتدت زهاء 30 عامًا وعملت مع المصممين الموهوبين أمثال ألكسندر ماكوين وستيلا مكارتني.

إلا أن تاريخها الطويل لم يشفع لها من الانتقاد الشديد بعد ظهورها بفستان "كاشف" أثناء عرض البرنامج التلفزيوني Making The Cut.

ارتكبت هايدي البالغة من العمر 46 عامًا خطأ نادرًا عندما ارتدت ثوبًا كاشفًا قزحي اللون أظهر صدرها، وهو ما تسبب في تعرضها لانتقادات كبيرة من الجمهور.

رأى البعض إطلالة هايدي كلوم بأنها "مبتذلة" ولا معنى لها، كما اتجه النقاد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتحدث عن إطلالتها مع تعليقات: "هل جاء فستان هايدي مع أثداء مدمجة؟"، وآخر بعنوان: "ينتقدون الأزياء ويرتدون مثل هذا".

وقال أحد النقاد أيضًا إن فستان هايدي الأخير بدا لفتاة في حفلة موسيقية، وعبر عن اقتناعه بأنها ترتدي هذا الفستان من الخلف، أي بالخطأ.

فيما قال آخر إنه لا يمكن أن يُنفذ أي مصمم ثوبًا باهظ الثمن يُظهر الكثير من جسمها العاري بهذه الطريقة.

وعلق الجمهور أيضًا على إطلالة كلوم غير الموفقة، فقال أحدهم: "فستان هايدي الأخير كان مضحكًا للغاية، فهي تريد المزيد من الاهتمام على صدرها أكثر من البرنامج، وكان الفستان معرضًا للسقوط في أي وقت".

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كانت أثارت هايدي كلوم الانتباه الفترة الأخيرة بعد معاناتها من أعراض فيروس "كورونا"، إلا أن نتيجتها جاءت سلبية.

وعبرت حينها عن قلقها من تشخيصها بالفيروس بعد شعورها بالتعب خلال برنامج America's Got Talent، لكنها لم تكن قادرة على الحصول على اختبار وسط نقص كبير في الولايات المتحدة.

وأوضحت المضيفة التلفزيونية المقيمة في مدينة نيويورك لتصوير مسابقة المواهب، أنها تريد حقًا إجراء الاختبار وحاولت الاستعانة بطبيبين مختلفين دون نجاح.

ونشرت هايدي صورة ذاتية على إنستغرام أثناء استلقائها على السرير وشرحت لمتابعيها سبب عدم قيامها بتصوير America's Got Talent، وقالت: "بدأ بالبرد والشعور بالحمى والسعال وسيلان الأنف"، قبل الإضافة: "أنا لا أشعر أنني بحالة جيدة، ولهذا السبب بقيت في المنزل لعدم إصابة أي أشخاص آخرين".

وتابعت: "آمل أن يكون مجرد نزلة برد، أود أن أجري اختبار كورونا ولكن ليس هناك واحد هنا، لقد حاولت مع طبيبين مختلفين ولا يمكنني الحصول عليه"، وأنهت رسالتها: "ابقوا آمنين، ابقوا في المنزل إذا لم تشعروا بأنكم على ما يرام".