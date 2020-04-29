حسن البلام متهم بالإساءة للأرامل بسبب هذا المشهد في "السجن"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدث الفنان الكويتي حسن البلام، ضجّة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد له في مسلسله "السجن" الذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني الجاري؛ إذ رأى المتابعون مشهده يحمل استهزاءً بالأرامل، واتهموه بالإساءة إليهم.

واحتوى المشهد محل الجدل الذي تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى حسابات المشاهير عبر موقع "إنستغرام"، وجود حسن البلام في "زنزانة" وبرفقته العديد من المساجين ويتوسطهم "ضابط" ليوجه حسن البلام حديثه للمساجين وهو يشير بأن الضابط الحاضر معهم جسمه ليس جسم ضابط ولكنه كجسم الأرملة، فقال حسن البلام نصًا: "هذا مو جسم ضابط هذا جسم أرملة"

وأشعل هذا المشهد حالة من الجدل والاستياء من حسن البلام، معتبرين ما قام به إساءة واضحة كون المرأة الأرملة ليس لها جسم خاص خلاف أجسام النساء الأخريات، بالمقابل رأى البعض أن الأمر عادي ولا يحمل إساءة.

وكتبت متابعة تُدعى "همسة" قائلة: "هو قاعدة يطقطق على جسم واحد مو حلو ويشبهه بجسم الأرملة وبعدين من متى الأرامل لهم جسم معين يختلف عن أجسام البنات"، مضيفة: "لا وبعد يبينا ندفع فلوس عشان نشوف هالمسخرة"، في إشارة إلى أن حسن البلام عرض قبل أيام مسلسل "السجن" للبيع مقابل 130 ريالا.

وأضافت "منيرة" قائلة: "ليه الأرمله وشفي جسمها مافي أحسن من جسمها بعد موتت زوجها خلاص الأكل ماله طعم وتشوفون جسمها احسن من الي زوجها معها ومدلعها تبلع بلع وتدق في الأكل دق".

Advertisements

وكتب آخر قائلا: "ترا عادي ليش تكبرون الموضوع وتسووون فتن وانه غلط وش هالتفكير ؟ ليش الارامل جسمهم زي بعض ؟؟؟ استغفرالله يارب صبرك"، بينما أردف آخر: "طيب يعني شنو عادي نظام شوفو احسابي قافط الممثلين ترى م عندك احد وركد ولا تشد حيلك والبلام مقال شي غلط كلها ضحك وناسه".

وبيّن متابع قائلًا: "متخلفين وأغلبهم لا علم ولا شهادات ولا ثقافه من الشارع ويمثل والسلام"، فيما استطرد آخر: "والله عيب هالكلام جسم أرملة شوفيها الأرملة لاحوله ولاقوة الا بالله العلي العظيم شي محزن".

يُذكر أن رئيس جمعية التمريض الكويتية، بندر العنزي قد تقدم في وقت سابق من العام الماضي بشكوى رسمية ضد الفنان حسن البلام والمشاركين في مسرحية "مبروك ما ياكم"، بسبب المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي تم فيه السخرية من مهنة التمريض، وتشويه العاملين فيها بشكل لم يتعود عليه المجتمع الكويتي على حد وصفه.