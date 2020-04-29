شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى بعد رحيل عرفان خان: أحد أعظم الفنانين وصانعى الأفلام فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة بشرى، صورة لها مع النجم الهندى الراحل عرفان خان الذى توفى صباح اليوم الأربعاء بعد صراع طويل مع مرض السرطان، على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، منذ قليل، وعلقت عليها قائلة: "ارقد بسلام يا عرفان خان واحد من أعظم الفنانين والممثلين وصانعى الأفلام فى الهند والعالم.. أخبار حزينة جدا".

وكان قد توفى اليوم الأربعاء الممثل الهندى عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وأكد متحدث باسم خان النبأ فى بيان مقتضب، وكان خان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة فى سينما الغرب وشارك فى عدد من الأفلام فى هوليوود مثل (لايف أوف باى) و(ذا نيمسيك).



بشرى مع عرفان خان

وفى وقت سابق نشر الفنان الهندى عرفان خان تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) تؤكد إصابته بمرض نادر، وذكر موقع (ذا إنديان اكسبريس) أن الفنان يعانى من هذا المرض منذ نحو أسبوعين.

Advertisements

ولفت عرفان، فى تدوينته، إلى أنه دافع عن خياراته طول حياته لذلك فإنه لن يستسلم لهذه المحنة، مؤكدًا وقوف عائلته وأصدقائه بجانبه، واعدًا جمهوره بالكشف عن حقيقة مرضه خلال أسبوع أو عشرة أيام حينما يحصل على تشخيص قاطع.

وكان المخرج فيشال بهاردواج قد أعلن الشهر الماضى عن تأجيل فيلمه المقبل الذى يجمع عرفان خان وديبيكا بادوكون بسبب مرض بطليه.

وعلى جانب آخر، شاركت الفنانة بشرى، متابعيها بأغنيه تتر المسلسل الإذاعي "بليز يا إنجليز"، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة "أغنية تتر بليز يا إنجليز غناء أحمد عز و بشرى، والعمل تأليف أيمن سلامة وإخراج على مصيلحى وبطولة أحمد عز لطفى لبيب وليلى عز العرب ويذاع على راديو مصر88.7 فى رمضان كل عام وانتم بخير".