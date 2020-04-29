شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تغنى وترقص على أغنية مسلسلها الجديد "بـ100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة نيللى كريم، فيديو لها على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، اليوم الأربعاء، وهى تغنى تتر مسلسلها الجديد بـ"100 وش"، الذى يعرض على قناة الحياة يوميا فى سباق دراما رمضان، وظهرت نيللى كريم فى الفيديو بإطلالة شبابية وتجلس على منضدة بينما تتفاعل بالغناء والرقص مع كلمات أغنية مسلسلها الجديد فى رمضان "هحلم وأنا نايم هحلم وأنا صاحى".

وكانت قد شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "بـ 100 وش" تطورا سريعا، حيث عرضت سكر "نيللى كريم" على عمر "آسر ياسين"، التعاون معها فى عمليات النصب لكنه رفض، لتحاول "سكر" إقناعه بتغيير رأيه والانضمام لها فى عمليات النصب.

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نيللى كريم

وفى المشهد الثانى يرقص عمر "آسر ياسين" مع صديقته ماجى "علا رشدى" فى أحد أماكن السهر وتتصل به سكر ليتفق معها مقابلته والحديث، وتظل سكر منتظراه ولكن لم يأت عمر لتذهب سكر إلى منزله وتفتح الباب والدته "سلوى محمد على"، وتبلغها سكر أنها زميلته فى العمل ولم يرد على مكالماتها فجاءت إلى المنزل ليستيقظ "عمر" على صوت سكر مذهول، ويقول لها "أنت إيه اللى جابك هنا"، ثم يذهب عمر مع سكر لمقابله حمادة "إسلام إبراهيم" ليقنعا عمر بضرورة الانضمام لهم وتنفيذ عمليات النصب معا، ليتركهما ويبلغهما بالتفكير فى الموضوع.

وفى المشهد الثالث يذهب عمر "آسر ياسين" إلى صديقته ماجى "علا رشدى" ويدردش معها وأنها لم تمتلك أى أموال فيبلغها عن عمليه النصب وتوافق بالانضمام معه.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، مسلسل "بـ 100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.