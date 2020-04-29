شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التصويت ببرنامج American Idol بعد تقديم المشتركين عروضهم من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الأولي في تاريخ برنامج American Idol قام المشتركون بآداء أغنياتهم من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا، فيما فتح البرنامج باب التصويت من قبل الجمهور لأختيار العشرين الآفضل.

من جانب أخر احتفلت كاتي بيري بعودة البرنامج بطريقة ذكية ومبتكرة، حيث ظهرت فى "علبة مطهر" كبيرة، وهى تقوم بغسل يديها، حيث أرادت أن تذكر المتابعين بضرورى غسل اليدين وأهمية ذلك للحفاظ على النظافة الشخصية ، من خلال زجاجة عملاقة من معقم اليدين مكتوبا عليه "أمريكان أيدول"، وعلقت "نحن فى "أمريكان أيدول" نبقيها نظيفة.. تابعوا الحلقة الأولى من منازلكم”

Advertisements

وكانت كاتى بيرى، شاركت جمهورها، مجموعة من الصور لها مع قطتها المدللة كيتي التي توفيت قبل عدة أيام وعبرت "كاتي" عن حزنها الشديد لفقدان قطتها التي تعتبرها صديقتها في جميع أمور حياتها السعيدة والحزينة، ونشرت مجموعة من الصور تجمعهما على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ونعتها قائلة: " هذا القط محبوب للكثيرين. للأسف ، أكملت كيتي حياتها التاسعة الليلة الماضية. أتمنى أن ترتاح في شرائح سمك السلمون ورز التونة في جنة النعناع البري. كيتي، شكرا على الحضن والرفقة على طول الطريق".

وكانت النجمة العالمية كاتي بيري قد ألمحت خلال محادثة مع معجبيها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك" إنها ستقيم في لاس فيجاس.