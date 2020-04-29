شكرا لقرائتكم خبر عن شاروخان ناعيا الفنان عرفان خان: كنت جزء من حياتنا وأعظم ممثلين عصرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم الهندى شاروخان، عن حزنه الشديد لوفاة صديقه الفنان عرفان خان، الذى وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، مؤكدا أنه كان أعظم ممثل عصرهم.

ونشرخان، صورة جمعته بعرفان خان، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: " صديقى الملهم وأعظم ممثل فى عصرنا، بارك الله فى روحك يا عرفان، سوف نفتقدك بقدر ما نعتز بحقيقة أنك كنت جزءا من حياتنا".

شارو خان

وتوفى اليوم الأربعاء الممثل الهندى عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وأكد متحدث باسم خان النبأ فى بيان مقتضب، وكان خان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة فى سينما الغرب وشارك فى عدد من الأفلام فى هوليوود مثل (لايف أوف باى) و(ذا نيمسيك).

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ونشر الفنان الهندى عرفان خان، فى وقت سابق، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) تؤكد إصابته بمرض نادر، فيما ذكر موقع (ذا إنديان اكسبريس) أن الفنان يعانى من هذا المرض منذ حوالى أسبوعين.

ولفت عرفان، فى تدوينته، إلى أنه دافع عن خياراته طول حياته لذلك فإنه لن يستسلم لهذه المحنة، مؤكدًا وقوف عائلته وأصدقائه بجانبه، واعدًا جمهوره بالكشف عن حقيقة مرضه خلال أسبوع أو عشرة أيام حينما يحصل على تشخيص قاطع.

وكان المخرج فيشال بهاردواج قد أعلن الشهر الماضى عن تأجيل فيلمه المقبل الذى يجمع عرفان خان وديبيكا بادوكون بسبب مرض بطليه.