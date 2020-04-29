شكرا لقرائتكم خبر عن صور صادمة لماثيو بيرى نجم مسلسل "friends".. واحتمال عودته للإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الممثل الأمريكي ماثيو بيرى وأحد نجوم مسلسل فريندز الشهير بشكل صادم لجمهوره، حيث تم التقاط صور له بوزنٍ زائد وملابس غير مرتبة وشعر أبيض غير ممشط.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية صورًا صادمة للنجم الأمريكي البالغ من العمر50 عامًا، والذي اشتهر بدور تشاندلر بينج في مسلسل Friends في فترة التسعينيات، والذي حقق شهرة واسعة، وذلك خلال تنزه بشوارع نيويورك.





ورجحت الصحيفة أن حالة ماثيو تكون بسبب رجوعه للإدمان على الحبوب المسكنة والكحول، التي اضطرته لدخول مصحات تأهيل أكثر من مرة، والتي سببت له مشاكل صحية سابقاً وتذبذباً كبيراً بوزنه زيادةً ونقصاناً، بعضها خلال فترة تصوير الـ Sitcom الأمريكي المعروف في التسعينيات وأوائل الألفينات.





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وتؤكد الصحيفة أن ماثيو لا يوجد داخل العزل المنزلي بمفرده بل برفقة أصدقائه المقربين والمتعافين مثله من إدمان الكحول والمخدرات، بالإضافة لوجود حبيبته مولي هورويتز.





ومن المعروف عن مسلسل "Friends " أنه كان أكثر المسلسلات شعبية فى أمريكا والعالم على مدى عقد كامل، واستمر عرضه لمدة 10 مواسم، وبلغ عدد حلقاته 236 حلقة، وبدأ بثه عام 1994 إلى 2004، وقد تابع بث حلقته الأخيرة وحدها أكثر من 50 مليون مشاهد فى العالم.

وكان السبب الرئيسى فى عودة ابطال مسلسل "Friends" للعمل سويا مرة أخرى هو الاحتفال بالمخرج جيمس باروز، الذى أخرج 15 حلقة من المسلسل، وأكمل حاليا إخراج نحو 1000 حلقة تلفزيونية على مدى مشواره المهنى.

وشارك فى مسلسل "Friends" كل من جينيفر أنستون "ريتشل"، كورتنى كوكس "مونيكا"، ليزا كودرو" فيبى"، ديفيد شويمر"روس"، مات لوبلانك "جوي"، وماثيو بيرى "تشاندلر"، ويحكى المسلسل قصة 6 أصدقاء يسكنون فى شقتين متجاورتين فى مدينة نيويورك.