شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحلقة السادسة .. "الفتوة" يتصدر قائمة أعلى المشاهدات على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، قائمة أعلى المشاهدات بموقع "يوتيوب"، والذى ينافس بقوة فى السباق الرمضانى الحالى ويعرض علي قناة الحياة حصريا الساعة 12 صباحا.



الفتوة

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة.

و بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "الفتوة" لياسر جلال بمجدى فكرى "الأعور" يتحدث مع مجموعته ويحرضهم على المعلم عزمي، والدفاع عن أنفسهم ولكن سكر تقول له إنه ليس فتوتهم الآن، فهو السبب في أذيتهم ولكنه يحمسهم ويطلب منهم مساعدته.

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شقيقة حسن الحبالي "زينب" تعترف لزوجها بذهابه لأهلها وأنها لها أموال لديهم، فيطلب منها "فضل" محمود حافظ أن تذهب وتأتى بتلك الأموال من نصيبها في ورث أبيها.

ويجتمع المعلم "صابر" أحمد خليل بأهالي الجمالية ويعدهم بالقبض على الملثم الذى يظهر مرة أخرى ليرد مظالم المظلومين، ويستخدم الفتونة في أخذ الحقوق ويساعده "حنوقة"، ويوبخ رياض الخولى ابنه على ما فعله لكنه يجد الملثم ياسر جلال قد قام بأخذ حقه منه ومن رجاله.

ويتوجه حسن الجبالي لمنزل المعلم صابر ويطرق بابه فتفتح له مي عمر "ليل"، وتراه ونظر له محدقة بعينيه ولكن يدخل الجبالي مع أحمد خليل ويتحدثا سويا حول أحوال حي الجمالية وعن ذكرياته مع والده أحمد الجبالي، ويطلب منه ياسر جلال أن ينزل بنفسه للشارع ليعرف أحوال الناس ككبير للفتوات ليرد مظالمهم، ولا يسمع من آخرين بل ينزل بنفسه ولكن يسأل أحمد خليل ياسر جلال عن مشكلته مع عمه ويطلب منه مشاركته في دكانه كمساعدة له بعد تحطيمها.