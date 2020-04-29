شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تنعي عرفان خان: "العالم سيتذكر إرثك..قاتلت المرض مثل المحارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة بريانكا شوبرا، الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وشاركت بريانكا شوبرا صورة تجمعها بالنجم الراحل عرفان خان من أحد الأعمال الفنية التي تعاونا فيها، ونعته بكلمات مؤثرة بعد صراع مع المرض قائلة: " العالم سوف يتذكر دائما إرثك يا عرفان خان. لقد قاتلت مثل المحارب .. ارقد بسلام يا صديقي .. تعازي للعائلة".



بريانكا شوبرا تعنى عرفان خان

وكان قد توفي اليوم الأربعاء الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وأكد متحدث باسم خان النبأ في بيان مقتضب. وكان خان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة في سينما الغرب وشارك في عدد من الأفلام في هوليوود مثل (لايف أوف باي) و(ذا نيمسيك).

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وفي وقت سابق، قد نشرالفنان الهندى عرفان خان تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) تؤكد إصابته بمرض نادر، وذكر موقع (ذا إنديان اكسبريس) أن الفنان يعانى من هذا المرض منذ حوالى أسبوعين.

ولفت عرفان، فى تدوينته، إلى أنه دافع عن خياراته طول حياته لذلك فإنه لن يستسلم لهذه المحنة، مؤكدًا وقوف عائلته وأصدقائه بجانبه، واعدًا جمهوره بالكشف عن حقيقة مرضه خلال أسبوع أو عشرة أيام حينما يحصل على تشخيص قاطع.

وكان المخرج فيشال بهاردواج قد أعلن الشهر الماضى عن تأجيل فيلمه المقبل الذى يجمع عرفان خان وديبيكا بادوكون بسبب مرض بطليه.

وعلى جانب آخر، دعت النجمة الهندية بيريانكا شوبرا جمهورها ومتابعيها إلى الابتعاد عن المصافحة بالأيدى لتجنب انتقال عدوى فيروس كورونا، مطالبة بالرجوع إلى المصافحة الهندية التقليدية، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "تويتر" فيديو لمجموعة صور لها تقوم بالمصافحة الهندية، معلقة عليها "الأمر كله يتعلق بـ(ناماستى) طريقة قديمة لكنها الأفضل لتحية الناس فى ظل ما يمر به العالم، يرجى من الجميع البقاء فى أمان".