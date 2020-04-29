شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل المهرجان السينمائى الدولى فى التشيك للعام المقبل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منظمو المهرجان السينمائى الدولى الذى يقام كل عام، فى مدينة كارلوفى فارى، أنه من المقرر إرجاء المهرجان حتى العام المقبل، بعد أن كان من المقرر إقامته بداية يوليو المقبل، وذلك بسبب القيود التي تفرض بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، حيث من المقرر الآن إقامة النسخة الـ55 من المهرجان من 2 حتى 10 يوليو 2021.

وبعد مناقشات مطولة، قرر المنظمون في النهاية عدم إقامة المهرجان بأي شكل آخر أو على نطاق ضيق، وقال رئيس المهرجان والممثل التشيكي الشهير ييري بارتوسكا ، إن هذا من شأنه أن يتعارض مع فكرة المهرجان الأصلية وتمكين "اللقاءات المتبادلة بين مرتادي السينما وصناع الأفلام وأشخاص من جميع مناحي الحياة ".

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وكان المهرجان قد باع العام الماضي نحو 140 ألف تذكرة لنحو 500 فيلم ، تشمل 34 فيلما عرض أول.

ويذكر أن المهرجان بدأ عام 1946 ، وقد استقبل عددا من النجوم هوليوود على سجادته الحمراء ، ومنهم إيما ثورمان وميل جيبسون وروبرت دي نيرو وجودي دينش.