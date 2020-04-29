شكرا لقرائتكم خبر عن محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو يفوز بجائزة المنحة الثقافية للجهود القيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرح محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية عن فوزه بجائزة المنحة الثقافية للجهود القيمة لمدينة مالمو ٢٠٢٠، وعلق قبلاوي من خلال حسابه علي الفيس بوك قائلا “لا أعتقد أنني عشت لحظات رائعة كهذه اللحظات التي أعيشها الآن لقد تلقيت اليوم الأخبار السارة بأنني تلقيت منحة مدينة مالمو الثقافية للجهود القيمة لعام 2020 بسب عملي الثقافي والفني على مدى سنوات طويلة و كما جاء في تقرير الجائزة ( إن التزام محمد قبلاوي القوي وعمله المهني جعل من مهرجان مالمو للسينما العربية حدثًا دوليًا، والذي سلط أيضًا الضوء على مالمو في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف قبلاوي “ بكل فخر وسعادة أشكر مدينة مالمو ، لجنة مالمو الثقافية ، الإدارة الثقافية وجميع سكان مالمو و كل الذين عملوا معي جنب إلى جنب خلال السنوات الطويلة منذ عام ١٩٩٥ إلى الآن. شكراً جزيلاً لكل من دعمني وآمن بي طوال حياتي و كان رفيق دربي. لقد أمضيت ساعات طويلة في عملي ليلًا ونهارًا ، ولكن كان الأمر دائمًا ممتعًا لأنني عملت مع ما أحب وبذل قصارى جهدي لتقديم الأفضل ، ولكن اليوم تلقيت أفضل شكر. شكرا مرة ثانية”.

المنح الثقافية للمساهمات القيمة تمنح إلي الأفراد الذين لديهم تأثير واضح في الحياة الثقافية بمالمو ، والذي أثر خلال سنوات عديدة من العمل الثقافي الدوؤب أفضل انطباع في الحياة الثقافية في مالمو.

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من جانب أخر أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية، عن استمرار العمل على إقامة النسخة العاشرة منه في موعدها وقالت إدارة المهرجان في بيان صحفي: "نعمل حاليًا على إقامة الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية وسوق ومنتدى مالمو 2020 كما هو مخطط له، والذي سيقام من 8 إلى 13 أكتوبر. بالطبع نتابع إرشادات السلطات الصحية والسياسية لحماية صحة المشاركين والضيوف والجمهور والموظفين وسنعمل على تطبيقها".

وأضاف البيان: "كما أننا ندرس ونخطط لعدة إمكانيات بديلة لإقامة المهرجان في موعده إذا تعذر إمكانية إقامته كالمعتاد، فمن الممكن أن يكون مهرجان هذا العام أون لاين مثلاً، نتمنى دوام الصحة للجميع".