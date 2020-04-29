شكرا لقرائتكم خبر عن النجم محمود حميدة يوجه رسالة للعاملين بمسلسل "لما كنا صغيرين"..اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم الكبيرمحمود حميدة كلمة للعاملين بمسلسل "لما كنا صغيرين" خلال التصوير خاصة بحالة الخوف والذعر المتعلقة بأزمة كورونا الحالية، مؤكداعلى أهمية العمل مع ضرورة الأخذ بالاحتياطات اللازمة.





وقال فى فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" :"عايز أقول كلمة للسيدات والرجال حالة الذعر الموجودة لا تأتي إلا بالخسارة، عمركم سمعتم عن جيش مذعور بيكسب معركة..لا محصلش خايفين اه.. لأن الخوف غريزة وحاجة طبيعية جدا مش مكتسب ..وعرفنا أنه مرض خطير وملوش علاج ولكن له إجراءات احترازية اغسل ايديك واتمضمض..ولكن بلاش الذعر والهلع الكبير.. لو جالنا المرض هنموت.. وكلنا هنموت بنقول كدا لكن مش مصدقين لأننا مش عايزين نموت".

وتابع :"واللي مش عايز يموت لازم يشتغل ومن ضمن الإجراءات اللي بيقولوا التزموا البيوت طيب وبعدين انتو عارفين الحالة دي هتخلص إمتي.. اقعد فى البيت أنا وعيالي ومنزلش اشتغل عشان أجيبلهم أكل ولا شرب ما كدة هنموت كلنا.. لذلك ابعدوا عنكم الذعر.. الخطر موجود ولكن نتوكل علي الله ونشتغل ونشيل الذعر ده من دماغنا".

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى dmc الساعة ٩:٣٠ مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ١٠:١٥ مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة ١١:٠٠ مساء .

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.