شكرا لقرائتكم خبر عن أمير العجمى تاجر مخدرات مع يسرا وصديق آسر ياسين فى "بـ100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال عامين نجح الممثل الشاب أمير العجمى من أداء أدوار متعددة استطاعت فى فترة بسيطة ان تكشف الكثير عن موهبته الفنية ليتنقل من الأدوار البسيطة التي بدأها بدور صغير في مسلسل" سابع جار" عام 2017 إلى أدوار ذات مساحات كيرة في فترة قصيرة كان اخرها مشاركته هذا العام في مسلسلين من الأعمال الدرامية فى رمضان هما مسلسل "خيانة عهد " بطولة الفنانة يسرا الذى يؤدى فيه دور " حمدى " تاجر المخدرات ومسلسل بـ" 100 وش " الذى يؤدى فيه دور "شريف " صديق اسر ياسين .

ويقول أمير عن دوره في مسلسل " خيانة عهد " : شخصية تاجر المخدرات مركبة وسوف تلعب دورا كبيرا في أحداث المسلسل في الحلقات القادمة وسعيد جدا بتلك التجربة مع النجمة يسرا والفنان خالد سرحان وكل فريق العمل المتميز .



الفنان أمير العجمي في مسلسل خيانة عهد

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أمير خريج الجامعة الأمريكية قسم مسرح وحصل على عدة ورش فنية في الأداء الفني داخل وخارج مصر فى أسبانيا وفرنسا ولكنه لم يمارس مهنة التمثيل إلا بعد عدة سنوات من تخرجه وجاءت الصدفة لتلعب دورها لاختياره لأداء دور " فخر " في مسلسل سابع جار عام 2017 .حيث كان يقوم بأداء مسرحية " أوبو ملكا " لمجموعة من الممثلين الهواة في مسرح الفلكى ومنها جاءته فرصة للقيام بتجربة أداء وبعد عام تلقى أولى العروض الفنية للتمثيل في مسلسل" سابع جار".



امير العجمي

وفى موسم رمضان 2018 شارك في مسلسل "ممنوع الاقتراب او التصوير" وكان يقوم بأداء شخص مختل عقليا وهو من الأدوار المركبة الصعبة التي قام أمير باداها والتي تطلبت منه الحصول على كورس خاص في التمثيل مع متخصص فنى ومشاركة طبيب أمراض عصبية لإتقان تفاصيل الشخصية وفى نفس العام شارك في مسلسل نسر الصعيد وكان يقوم بأداء دور صعيدى وكان آخر ما سبق الموسم الدارمى الحالي من أعمال المشاركة في مسلسل " بحر" مع ماجد المصرى والذى ان يقوم فيه بأداء دور ضابط شرطة لينتقل منه لدور تاجر المخدرات في خيانةعهد الذى يعرض حاليا.